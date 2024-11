Les usagers de la RATP face à une révolution tarifaire en 2025 : découvrez qui économisera et qui paiera plus

Un ticket unique pour simplifier vos trajets #

Cette mesure met fin à la complexité des zones et des billets spécifiques à chaque trajet. Finies les hésitations devant les automates, un seul ticket suffira désormais pour traverser la région.

Quant aux déplacements en surface, un ticket spécifique pour les bus et tramways à 2 € permettra des correspondances sur une durée de 1h30. Attention cependant, le passage du réseau de surface au réseau ferré demandera l’achat d’un nouveau billet.

Qui gagne et qui perd avec cette nouvelle tarification? #

Les grands gagnants de cette réforme sont les voyageurs de la grande couronne, qui verront le coût de leurs longs trajets diminuer, et les usagers des bus et tramways, qui bénéficieront d’une baisse de tarif. Ceux qui réalisent des parcours plus complexes ne seront plus pénalisés par des tarifs confus.

En revanche, cette réforme n’est pas sans perdants. Les Parisiens qui se déplacent exclusivement en métro verront le prix de leur billet augmenter de 35 centimes. Les voyageurs fréquentant les aéroports, notamment Roissy, subiront également une hausse de tarif significative.

Les tarifs réduits et les évolutions des offres #

La nouvelle tarification s’accompagne de l’introduction du Navigo Liberté +, qui remplace les carnets de 10 tickets. Ce système de post-paiement promet une réduction de 20% sur les tarifs standards et un plafond journalier, rendant les déplacements plus économiques pour les usagers réguliers.

Heureusement, les bénéficiaires de tarifs réduits ne sont pas oubliés. Les conditions d’accès pour les enfants, les familles nombreuses et autres ayants droit restent inchangées, garantissant des réductions de 50% sur les nouveaux tarifs.

Voici un résumé des principaux changements à venir :

Ticket unique à 2,50 € pour métro, RER et trains.

Ticket bus/tram à 2 € avec validité de 1h30 pour correspondances.

Disparition des carnets de 10 tickets au profit du Navigo Liberté +.

Maintien des tarifs réduits pour certains groupes.

La transition vers ce nouveau système tarifaire est une étape majeure pour la RATP et Île-de-France Mobilités. En simplifiant une structure devenue trop lourde, ils espèrent offrir une expérience améliorée à des millions d’usagers. Alors que certains verront leurs dépenses augmenter, la majorité bénéficiera d’une tarification plus juste et transparente.