Vous avez plus de 75 ans et bénéficiez de l’APA ? Découvrez si l’aide gratuite de l’Agirc-Arrco peut vous soulager au quotidien

Vous êtes retraité et vous avez plus de 75 ans ?

Qui peut bénéficier de l’aide à domicile de l’Agirc-Arrco ? #

L’Agirc-Arrco peut vous offrir une aide précieuse à domicile en cas de besoin temporaire. Pour en bénéficier, il est impératif de percevoir une retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco et de ne pas déjà recevoir l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou un autre plan d’aide personnalisé.

Cette initiative vise à soutenir ceux qui font face à des difficultés transitoires, comme une période de convalescence ou un handicap temporaire. L’aide est spécifiquement conçue pour ceux qui n’ont pas d’autres formes de soutien, assurant ainsi que les ressources sont utilisées là où elles sont le plus nécessaires.

Comment accéder aux services proposés par l’Agirc-Arrco ? #

Pour solliciter cette aide à domicile, les démarches sont simples et rapides. Les retraités concernés peuvent contacter un conseiller au 0 971 090 971 ou soumettre une demande directement en ligne. Ce service est entièrement gratuit et vise à apporter un soutien adapté aux personnes âgées en difficulté temporaire.

Une fois la demande enregistrée, l’organisation de l’aide est généralement mise en place sous 48 heures, permettant une intervention rapide pour répondre efficacement aux besoins des bénéficiaires. Cette réactivité est cruciale pour améliorer la qualité de vie des seniors confrontés à des situations de fragilité.

Quels sont les avantages du service « Sortir Plus » ? #

Le service « Sortir Plus » de l’Agirc-Arrco est une réponse concrète au problème de l’isolement social chez les personnes âgées. Il permet aux seniors d’être accompagnés pour des sorties, qu’il s’agisse de faire des courses, d’aller à des rendez-vous médicaux ou simplement de se promener. Ce soutien est crucial pour maintenir l’autonomie et stimuler l’interaction sociale.

Le service est gratuit jusqu’à un plafond annuel de 300 euros, ce qui couvre généralement environ cinq sorties en voiture ou dix à pied. Les bénéficiaires doivent organiser leurs sorties au moins 48 heures à l’avance, ce qui aide à planifier efficacement le soutien nécessaire.

Gratuité du service d’aide à domicile pour les retraités éligibles de plus de 75 ans.

Accès rapide et simplifié au service, avec mise en place de l’aide sous 48 heures.

Service « Sortir Plus » pour lutter contre l’isolement et favoriser la mobilité des seniors.

En résumé, les services offerts par l’Agirc-Arrco sont destinés à améliorer le quotidien des seniors en leur fournissant un soutien pratique et nécessaire. Que ce soit par le biais de l’aide à domicile ou du service « Sortir Plus », l’objectif reste de favoriser une meilleure qualité de vie pour les personnes âgées, tout en respectant leur autonomie et en renforçant leur intégration sociale. Si vous ou un proche êtes concernés, n’hésitez pas à vous renseigner sur ces services bénéfiques.

