Vous cherchez une recette exotique simple et savoureuse? Découvrez le one pot poulet à la mangue

Introduction à la recette #

Ce plat, alliant douceur et caractère, se prépare en un clin d’œil et promet de transporter votre table vers des horizons ensoleillés.

Parfait pour un repas convivial, ce plat se compose d’ingrédients frais et colorés qui se marient à la perfection, offrant un équilibre entre les saveurs sucrées et épicées.

Les ingrédients nécessaires #

La base de ce plat réside dans ses ingrédients simples mais savoureux. Vous aurez besoin de cuisses de poulet, de pois chiches, de tomates concassées, d’une mangue juteuse, ainsi que d’oignons, d’ail et d’un piment pour relever le tout. L’huile d’olive, le cumin, le sel, la coriandre et le persil viennent compléter la liste pour enrichir les saveurs.

Chaque élément a été pensé pour apporter sa note unique au plat, créant ainsi un mélange harmonieux et appétissant. Les herbes fraîches finiront de parfumer délicatement votre préparation, la rendant irrésistible.

Préparation du plat #

Commencez par mélanger l’huile d’olive, le sel et le cumin. Enduisez les morceaux de poulet de ce mélange pour qu’ils s’imprègnent bien des épices. Puis, préparez les autres ingrédients: rincez et égouttez les pois chiches, pelez et coupez la mangue, les oignons, l’ail, et épépinez le piment avant de le trancher.

Placez tous ces ingrédients dans une grande casserole. Mélangez et laissez mijoter à couvert sur feu moyen. Après environ 20 minutes, découvrez et continuez la cuisson pour que le plat réduise légèrement et que les saveurs se concentrent. En fin de cuisson, parsemez de coriandre et de persil pour un goût frais et une présentation attrayante.

Voici les informations pratiques pour réaliser ce délicieux plat :

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

Embarquez pour un voyage culinaire avec ce one pot poulet à la mangue qui promet de satisfaire tous les amateurs de saveurs exotiques. Bon appétit!