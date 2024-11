Comment les retraités peuvent adapter leur épargne face aux nouvelles règles fiscales du PER pour 2025

Les retraités français doivent se préparer à des modifications importantes concernant le Plan d’Épargne Retraite (PER) qui prendront effet en 2025.

Les changements fiscaux du PER et leur impact sur les retraités #

Ces changements fiscaux visent à optimiser la gestion des finances personnelles pendant la retraite et pourraient influencer significativement le budget des ménages retraités.

Il est crucial de comprendre ces nouvelles règles pour anticiper et ajuster ses stratégies financières. Cet article vise à explorer les principales évolutions et à offrir un aperçu des mesures que les retraités peuvent prendre pour s’y préparer.

Avantages actuels du PER et propositions législatives récentes #

Jusqu’à présent, les détenteurs du PER bénéficient d’avantages fiscaux non négligeables, notamment des versements déductibles du revenu imposable et une exonération fiscale sur le capital en cas de décès avant la clôture du plan. Récemment, des propositions législatives visant à imposer ces plans lors du décès du souscripteur ont été rejetées, préservant ainsi ces privilèges.

Initialement, le projet de budget pour 2025 suggérait de considérer les sommes déduites dans l’assiette de l’impôt sur le revenu des héritiers, ce qui aurait changé la donne pour beaucoup. Heureusement, ces amendements ont été abandonnés, maintenant les avantages fiscaux en place.

Projet de réforme du PER : vers une liquidation obligatoire à la retraite #

Le gouvernement, conscient que le PER est parfois utilisé à des fins autres que la retraite, propose une réforme inspirée du modèle allemand. Cette réforme rendrait la liquidation du PER obligatoire dès le départ à la retraite, afin de garantir que les fonds soient utilisés pour leur but premier : soutenir financièrement les retraités.

Un nouveau texte législatif est attendu pour formaliser cette proposition, qui ajusterait également certains aspects du PER, comme l’âge limite de souscription et de liquidation. Ces ajustements sont destinés à recentrer le PER sur son objectif principal.

Anticiper les changements à venir nécessite de prendre en compte plusieurs aspects :

Évaluation des avantages fiscaux actuels et à venir du PER.

Préparation à la liquidation obligatoire du PER à la retraite.

Adaptation des stratégies d’épargne en prévision des futures réformes législatives.

Ainsi, avec une planification attentive et une bonne compréhension des règles, les retraités pourront mieux naviguer dans le paysage fiscal en évolution et sécuriser leur avenir financier. L’objectif est de maximiser les avantages disponibles tout en se conformant aux nouvelles exigences, pour une retraite sereine et bien méritée.