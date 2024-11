Découvrez comment réaliser un strudel aux pommes de terre et panais qui va ravir vos papilles et celles de vos invités

Si vous cherchez à étonner vos convives avec un plat original et savoureux, le strudel aux pommes de terre et panais est une excellente option.

Introduction à la recette #

Cette recette combine la douceur des panais avec la texture riche des pommes de terre, enveloppées dans une pâte croustillante et dorée.

Ce plat est parfait pour un dîner familial ou un repas entre amis. Suivez ces étapes simples pour créer un mets délicieux qui sort de l’ordinaire.

Les ingrédients nécessaires #

Pour préparer ce strudel, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

À lire Les fromages locaux qui transforment chaque bouchée en une fête pour vos papilles

250 g de farine

125 ml d’eau tiède

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 pincée de sel

400 g de pommes de terre, pelées et coupées en petits dés

200 g de panais, pelés et coupées en petits dés

1 oignon haché et 2 gousses d’ail hachées

Un jaune d’œuf pour la dorure

Sel et poivre au goût

Vous pouvez également ajouter du gruyère râpé à la garniture pour un goût encore plus riche et une texture fondante.

Préparation du strudel #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Pendant que le four chauffe, préparez la pâte du strudel en mélangeant la farine et le sel, puis en ajoutant l’eau tiède et l’huile d’olive. Pétrissez jusqu’à obtenir une pâte élastique, divisez-la en deux boules, couvrez-les d’un linge propre et laissez reposer pendant 30 minutes.

Ensuite, faites revenir l’oignon et l’ail dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez les dés de panais et de pommes de terre, et faites cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Assaisonnez à votre goût. Étalez chaque boule de pâte en un rectangle fin, déposez la garniture au centre, repliez les bords et roulez le strudel. Badigeonnez de jaune d’œuf pour obtenir une belle dorure.

Enfournez les strudels pour 25 à 30 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants.

À lire Découvrez les secrets des fromages locaux et comment ils transforment chaque repas en un moment de pur plaisir

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 25 à 30 minutes

Temps de repos : 30 minutes

Degré de difficulté : Confirmé

Coût : Abordable

En suivant ces directives, vous obtiendrez un strudel aux pommes de terre et panais exceptionnellement savoureux, qui sera certainement un sujet de conversation lors de votre prochain repas. Bon appétit !