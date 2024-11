Découvrez comment réaliser un strudel aux pommes de terre et panais, un plat réconfortant et savoureux

Un tour d’horizon des ingrédients #

Pour la pâte, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 ml d’eau tiède, deux cuillères à soupe d’huile d’olive et une pincée de sel.

Pour la garniture, le mélange se compose de 400 g de pommes de terre et 200 g de panais, tous deux coupés en dés, ainsi que d’un oignon et deux gousses d’ail hachés. N’oubliez pas l’huile d’olive pour la cuisson et un jaune d’œuf pour dorer votre strudel avant de le passer au four.

Préparation de la pâte #

La réussite de votre strudel repose sur une pâte parfaitement élastique. Commencez par mélanger la farine et le sel. Incorporez ensuite l’eau tiède et l’huile d’olive, et pétrissez jusqu’à obtenir la consistance désirée. Divisez la pâte en deux boules, couvrez-les d’un linge propre et laissez-les reposer pendant environ 30 minutes.

Une fois le temps de repos écoulé, étalez chaque boule sur un plan de travail fariné pour former deux rectangles fins. Cela constituera la base prête à accueillir la garniture savoureuse.

La confection de la garniture et la cuisson #

Pendant que votre pâte repose, préparez la garniture. Faites revenir l’oignon émincé dans un peu d’huile d’olive, ajoutez l’ail, puis les panais et les pommes de terre. Laissez cuire jusqu’à ce que les légumes soient tendres, puis assaisonnez à votre goût avec du sel et du poivre.

Étalez la garniture sur les rectangles de pâte en laissant un espace sur les bords pour pouvoir les replier facilement. Roulez ensuite le strudel en vous aidant des bords longs pour bien sceller le tout. Badigeonnez de jaune d’œuf battu pour obtenir une belle dorure lors de la cuisson, puis enfournez à 200°C pendant 25 à 30 minutes.

Voici quelques conseils pour servir votre strudel :

Servez chaud, idéalement juste sorti du four.

Accompagnez d’une salade verte pour un repas équilibré.

Considérez l’ajout de fromage gruyère râpé dans la garniture pour plus de gourmandise.

Le strudel aux pommes de terre et panais est un plat qui change de l’ordinaire, tout en apportant chaleur et convivialité à votre table. Essayez-le pour votre prochain repas familial et savourez chaque bouchée de ce délice croustillant et fondant. Bon appétit !