Découvrez comment transformer les carottes et la fêta en un plat succulent et simple à préparer

Introduction à la recette #

Parmi eux, les carottes rôties accompagnées de crème de fêta se distinguent par leur goût exquis et leur facilité de préparation. Ce plat, idéal pour un dîner léger ou comme accompagnement, séduira vos papilles avec ses notes douces et épicées.

Que vous soyez un cuisinier amateur ou un chef aguerri, cette recette vous permettra de briller en cuisine sans nécessiter de compétences techniques avancées ou de longues heures de préparation.

Les ingrédients clés #

La réussite de ce plat repose sur la qualité des ingrédients utilisés. Pour quatre personnes, vous aurez besoin de 200 g de carottes, 50 g de fêta, et quelques autres éléments essentiels pour relever le goût. L’huile d’olive, le paprika et le piment d’Espelette apporteront une dimension aromatique importante au plat.

Ne sous-estimez pas l’importance du granola salé, qui ajoute une texture croquante agréable. Pour le préparer, munissez-vous de flocons de sarrasin, de graines de courge, de noix de cajou, d’amandes, et d’un peu de sirop d’érable pour lier le tout avec une touche de douceur.

étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Lavez soigneusement les carottes et coupez-les en deux dans le sens de la longueur avant de les enrober d’un mélange d’huile d’olive, de paprika et de piment d’Espelette. La cuisson au four devrait durer entre 20 et 30 minutes, selon la taille des carottes.

Pendant que les carottes rôtissent, préparez la crème de fêta en mixant la fêta avec du yaourt grec, de l’huile d’olive, du sirop d’érable et assaisonnez selon votre goût. La préparation du granola salé se fait également au four, à une température de 150°C, et prend environ 15 à 20 minutes.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 45 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Degré de difficulté : Facile

Une fois tous les éléments prêts, disposez harmonieusement la crème de fêta dans des assiettes, ajoutez les carottes rôties et saupoudrez le tout de granola. Pour une touche finale et un peu de fraîcheur, n’hésitez pas à ajouter quelques feuilles de coriandre fraîche.

Ce plat peut être servi seul ou accompagné d’une salade verte pour un repas complet et équilibré. Sa simplicité, couplée à la richesse de ses saveurs, en fait une option parfaite pour un repas en semaine ou lors d’une occasion spéciale.

À travers cette recette, redécouvrez le plaisir de cuisiner des ingrédients simples transformés en un plat raffiné et savoureux. Bonne dégustation !