Découvrez les étoiles montantes et les confirmés de la gastronomie dans le Gault&Millau guide 2025

Le prestigieux guide Gault&Millau a révélé ses choix pour l'édition 2025, mettant en lumière un ensemble de 135 nouvelles adresses culinaires en Belgique et au Luxembourg.

Un vent de nouveauté souffle sur le Gault&Millau 2025 #

Cette 22e édition, qui a pris ses quartiers au Brussels Expo, promet de nombreuses découvertes pour les amateurs de bonne chère.

En plus des nouveaux venus, le guide a également apprécié l’évolution de 163 restaurants, signe d’un dynamisme continu dans le secteur de la gastronomie. Ce renouvellement souligné par Marc Declerck, co-fondateur et CEO de Gault&Millau Belux, marque une année particulièrement riche pour la scène culinaire.

Les lauréats du guide : entre tradition et innovation #

Le Gault&Millau ne se contente pas de lister des adresses; il célèbre également l’excellence à travers diverses distinctions. Cette année, des chefs tels qu’Elliott Van de Velde et François-Xavier Simon ont été honorés comme Jeunes Chefs de l’année, témoignant de la vitalité et de l’innovation dans la cuisine moderne.

Le chef Glenn Verhasselt a été couronné Chef de l’année pour son travail au Sir Kwinten à Lennik, illustrant le haut niveau de créativité et de finesse dans sa cuisine. D’autre part, L’Angelo Rosso à Saint-Trond s’est distingué comme le Restaurant italien de l’année, confirmant la place importante de la cuisine méditerranéenne dans le cœur des gourmets.

Distinctions spéciales et prix uniques #

Le Gault&Millau guide est également connu pour ses prix spéciaux qui mettent en valeur des aspects uniques de la gastronomie. Parmi eux, le Restaurant le plus design de l’année a été attribué à Stable à Edegem, et le Bar à cocktails de l’année est allé à Fugazi à Gand, soulignant l’importance de l’ambiance et du cadre dans l’expérience culinaire globale.

En outre, les prix comme le Lifetime Achievement Award décerné à Jean-Pierre Bruneau, reconnaissent l’impact durable et significatif de certains chefs sur la cuisine belge. Ce prix honore ceux qui ont non seulement excellé dans leur art mais ont également inspiré des générations de cuisiniers.

Voici un aperçu des distinctions décernées cette année :

Jeunes chefs prometteurs et leurs restaurants

Les meilleures expériences italienne et asiatique

Les terrasses et les designs qui transforment les repas en expériences

Les sommeliers et les bars à cocktails qui réinventent la dégustation

Les créations fromagères, desserts, et bistrots qui enchantent les palais

Le Gault&Millau 2025 se présente donc comme un guide essentiel pour tout gastronome souhaitant explorer les meilleures offres culinaires de Belgique et du Luxembourg, tout en découvrant les étoiles montantes et les valeurs sûres de la gastronomie dans ces régions.