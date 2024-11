Les secrets de la soupe au panais et carottes : un délice épicé pour réchauffer vos soirées d’automne

Redécouvrez le panais et la carotte #

Le panais, souvent oublié, se marie parfaitement avec la douceur de la carotte dans cette recette. Ces légumes de saison, riches en vitamines et minéraux, sont vos alliés pour une alimentation saine et réconfortante.

Cette soupe épicée est non seulement savoureuse mais également bénéfique pour votre santé. Le panais, par exemple, est une excellente source de fibres et de potassium, tandis que la carotte booste votre apport en bêta-carotène, excellent pour la vue.

Les étapes clés pour une soupe réussie #

La réussite de cette soupe réside dans la préparation des légumes. Commencez par bien laver et éplucher les carottes et le panais. La coupe en rondelles permet une cuisson uniforme et rapide. Les pommes de terre, quant à elles, ajoutent une texture crémeuse à votre soupe sans avoir besoin d’ajouter de la crème.

Le petit plus de cette recette ? L’ajout de curcuma, non seulement pour sa couleur vive mais aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires. Une cuillère à café suffit pour transformer votre plat et le rendre irrésistiblement parfumé.

Préparation et cuisson : suivez le guide #

La préparation de cette soupe est aussi simple que réconfortante. Faites revenir les oignons émincés dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajoutez ensuite le curcuma pour qu’il libère ses arômes. La purée de tomates, incorporée par la suite, apporte une richesse et une couleur intense à la soupe.

Après avoir ajouté tous les légumes, couvrez d’eau et laissez mijoter à feu moyen. La magie opère pendant la cuisson : les saveurs se mélangent et créent un plat harmonieux et gourmand. Une fois les légumes tendres, un coup de mixeur plongeant rendra votre soupe parfaitement lisse et onctueuse.

600 g de carottes

1 panais

1 cuillère à café de curcuma

300 g de pommes de terre

1 oignon

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

100 g de purée de tomate

1 cube de bouillon de légumes

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez une soupe délicieuse et réconfortante, parfaite pour les soirées d’automne et d’hiver. N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajustant les épices selon vos préférences. Bonne dégustation !

