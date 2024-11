Retraités, préparez-vous pour les changements du PER en 2025 : ce que vous devez savoir

Impact des nouvelles règles fiscales du PER pour les retraités #

Ces changements, principalement axés sur l’optimisation fiscale, pourraient avoir un effet notable sur leurs finances personnelles.

Il est impératif de comprendre ces ajustements afin de prendre les mesures adéquates pour réorienter les stratégies d’épargne. Anticiper ces évolutions permettra aux retraités de maintenir leur niveau de vie souhaité sans subir de surprises désagréables.

Les avantages maintenus et les propositions rejetées #

Les détenteurs actuels du PER peuvent se sentir soulagés, car certaines propositions menaçantes sur l’imposition des plans après le décès ont été rejetées. Ce rejet préserve les avantages fiscaux existants, permettant des versements déductibles du revenu imposable et une exonération fiscale du capital en cas de décès du titulaire.

Initialement, des amendements envisageaient d’intégrer les sommes déduites dans l’assiette de l’impôt sur le revenu des héritiers. Cependant, la pression parlementaire a contribué à maintenir le statu quo, sécurisant ainsi les avantages pour les bénéficiaires actuels du PER.

Restructuration proposée : liquidation obligatoire à la retraite #

Une autre réforme importante en discussion concerne l’obligation de liquider le PER à l’âge de la retraite. Inspirée par des modèles étrangers, notamment allemands, cette mesure vise à assurer que les fonds épargnés soient effectivement utilisés pour soutenir financièrement les retraités.

Cette transformation législative, si elle est adoptée, ajusterait également l’âge limite pour souscrire à un PER et imposerait une liquidation automatique à un âge déterminé. Ces changements aspirent à recentrer le PER sur son but premier : fournir un revenu complémentaire durant la retraite.

Anticiper les modifications fiscales pour une meilleure préparation financière.

Réviser les stratégies d’épargne en fonction des nouvelles règles du PER.

Consulter un expert en planification financière pour des conseils personnalisés.

Les retraités doivent être vigilants et proactifs face aux évolutions législatives qui influenceront directement leur capacité à gérer leur épargne retraite. En s’informant et en adaptant leurs plans financiers, ils peuvent tirer le meilleur parti des règles du PER, tout en évitant les pièges potentiels de la fiscalité future.

Il est crucial de rester informé et de consulter régulièrement des spécialistes pour s’assurer que l’on profite pleinement des possibilités offertes par le PER, tout en se conformant aux nouvelles directives. Ce faisant, les retraités pourront sécuriser leur avenir financier et profiter pleinement de leur retraite.