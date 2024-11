Strudel aux pommes de terre et panais : une recette gourmande qui réchauffe les cœurs et les papilles

Le strudel, ce plat traditionnel qui nous vient d'Europe de l'Est, a su conquérir les tables du monde entier grâce à sa pâte fine et croustillante et sa garniture généreuse.

Les secrets d’un strudel réussi #

La version aux pommes de terre et panais offre une variante savoureuse et réconfortante, idéale pour les repas en famille.

Dans cette recette, chaque étape est cruciale, depuis le pétrissage de la pâte jusqu’à la préparation de la garniture. La qualité des ingrédients joue un rôle prépondérant dans le succès de votre plat. Choisissez des pommes de terre et des panais frais pour une saveur inoubliable.

Préparation de la pâte et de la garniture #

La préparation de la pâte est simple mais nécessite de la précision. Mélangez 250 g de farine avec une pincée de sel, puis incorporez 125 ml d’eau tiède et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Le pétrissage doit rendre la pâte élastique, ce qui est essentiel pour obtenir une texture légère et aérée après cuisson.

La garniture, quant à elle, mélange des pommes de terre et des panais coupés en dés, sautés avec de l’oignon et de l’ail dans de l’huile d’olive. Cette combinaison crée un cœur fondant et parfumé, contrastant délicieusement avec la pâte croustillante du strudel.

Assemblage et cuisson #

L’assemblage du strudel est un moment clé de la recette. Étalez la pâte en un rectangle fin, déposez uniformément la garniture sur la surface, en laissant un espace sur les bords. Repliez ces derniers pour enfermer la garniture, puis roulez le tout délicatement.

Avant de mettre au four, badigeonnez le strudel avec un jaune d’œuf battu pour obtenir une belle dorure. La cuisson doit être surveillée pour que le strudel devienne doré et croustillant, sans trop sécher. Environ 25 à 30 minutes à 200°C devraient suffire.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 25 à 30 minutes

Temps de repos : 30 minutes

Degré de difficulté : Confirmé

Coût : Abordable

Pour une touche finale, n’hésitez pas à incorporer du gruyère râpé dans votre garniture avant l’assemblage, ou à servir votre strudel avec une salade verte pour un repas complet et équilibré. Ce plat, à la fois rustique et élégant, promet de ravir les palais les plus exigeants et de réchauffer l’atmosphère lors des soirées plus fraîches.

