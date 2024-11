Alerte sécurité : cuisses de poulet contaminées à listeria chez Lidl, que devez-vous faire ?

Rappel de produits chez Lidl : une mesure de précaution cruciale #

Ce rappel concerne les produits vendus sous la marque « Étal du volailler » en barquette d’un kilogramme.

La présence de listeria monocytogenes, un pathogène responsable de la listériose, une infection alimentaire grave, a été détectée lors de contrôles de routine. Il est donc impératif de ne pas consommer ce produit pour éviter tout risque de santé sérieux.

Comprendre la listériose et ses dangers #

La listériose est une maladie causée par la bactérie Listeria, qui peut contaminer divers aliments. Elle est particulièrement dangereuse pour les personnes vulnérables comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou celles ayant un système immunitaire affaibli.

Les symptômes incluent généralement de la fièvre, des maux de tête sévères et des troubles gastro-intestinaux tels que nausées et diarrhées. Dans les cas les plus graves, la maladie peut provoquer des méningites ou des encéphalites, nécessitant une hospitalisation immédiate.

Les mesures prises par Lidl pour protéger ses clients #

Lidl a pris des mesures immédiates pour retirer tous les lots concernés des rayons. Les consommateurs possédant des paquets de ces cuisses de poulet doivent les éliminer ou les retourner au magasin pour un remboursement complet. Le lot spécifique à surveiller est le numéro 3224037506, avec une date limite de consommation initiale fixée au 04 octobre 2024.

Si vous avez acheté ce produit, il est conseillé de vérifier l’emballage pour la référence 2024-10-0178. Lidl s’engage à rembourser ou remplacer tous les produits retournés sans nécessiter de reçu, prouvant ainsi leur engagement envers la satisfaction et la sécurité du client.

Vérifiez si vous possédez les produits concernés.

Ne consommez pas le produit rappelé.

Rapportez les produits à Lidl pour un remboursement ou un échange.

Le rappel de ces cuisses de poulet chez Lidl est un rappel sérieux que la sécurité alimentaire doit toujours être une priorité. L’entreprise prend des mesures proactives pour éviter tout risque pour la santé de ses clients, renforçant ainsi la confiance dans ses pratiques de sécurité alimentaire. Pour toute question, les consommateurs peuvent contacter le service client de Lidl, qui est prêt à répondre à toutes les préoccupations liées à ce rappel.

