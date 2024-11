Découvrez comment Intermarché révolutionne le marché en disant adieu aux fraises et cerises hivernales

Une nouvelle ère pour les supermarchés #

Ce choix, bien que représentant seulement 1% de leur chiffre d’affaires annuel en fruits et légumes, marque un tournant significatif dans leur politique de commercialisation.

Le groupe Les Mousquetaires, qui chapeaute les enseignes Intermarché et Netto, se lance ainsi dans une démarche résolument tournée vers le soutien des producteurs locaux et la vente de produits de saison, avec pour objectif de doubler le nombre de ses partenariats agricoles locaux d’ici à 2027.

Les dessous de l’importation hivernale #

La pratique de vendre des fraises et des cerises en hiver est courante dans la grande distribution. Ces fruits, majoritairement importés du sud de l’Espagne ou du Maroc, sont souvent produits de manière intensive et hors-sol. Les cerises, quant à elles, proviennent généralement du Chili ou d’Afrique du Sud durant la saison froide.

Cette méthode de production et d’importation pose non seulement des problèmes environnementaux, mais aussi des questions éthiques liées à la consommation hors saison, poussant ainsi Intermarché à reconsidérer son approvisionnement et ses offres.

Et les autres produits phares? #

Si l’initiative concernant les fraises et les cerises peut sembler symbolique, elle soulève une question plus large sur la consommation des autres fruits et légumes importés, notamment les tomates. En effet, les Français consomment en moyenne 13,6 kg de tomates par personne et par an, faisant de ce légume le plus consommé dans l’Hexagone.

Actuellement, 36% des tomates consommées en France sont importées, principalement durant l’hiver. Cette tendance est en augmentation avec la concurrence des marchés marocain, belge et néerlandais qui défient la production française même en saison.

Cette initiative d’Intermarché pourrait bien être le début d’une véritable révolution dans nos habitudes de consommation. En favorisant les produits locaux et de saison, l’enseigne ne se contente pas de répondre à une demande croissante pour une alimentation durable, mais redéfinit également les standards du marché. Un petit pas pour Intermarché, un grand pas pour la consommation responsable.