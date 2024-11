Découvrez comment réaliser des gnudi de butternut onctueux, nappés d’une exquise sauce tomate

Les gnudi, moins connus que leurs cousins les gnocchis, sont de délicieuses boulettes de ricotta et de légumes, originaires de la cuisine italienne.

Introduction aux gnudi de butternut #

Dans cette version, la courge butternut apporte une douceur automnale qui se marie parfaitement avec la texture crémeuse de la ricotta.

Parfait pour un repas réconfortant, ce plat peut être préparé en avance et ne demande qu’une cuisson rapide avant de servir, ce qui en fait une option idéale pour les dîners en semaine ou les occasions spéciales.

Les ingrédients nécessaires #

Commencer par rassembler tous les ingrédients nécessaires pour cette recette simplifie grandement le processus de préparation. Vous aurez besoin de deux courges butternut, de ricotta, d’œufs, de farine, de citron, de beurre, de sauge, d’huile d’olive, et bien sûr, de la sauce tomate maison pour napper vos gnudi.

Les ingrédients comme la sauge et le citron ne servent pas seulement à assaisonner le plat mais ajoutent une touche de fraîcheur qui équilibre la richesse de la sauce tomate et la douceur de la butternut.

Préparation et cuisson des gnudi #

La préparation des gnudi commence par la cuisson de la butternut jusqu’à ce que le légume soit tendre. Une fois écrasée en purée, celle-ci est mélangée avec la ricotta, des œufs, et de la farine pour former une pâte. Il est crucial que la pâte soit légèrement collante mais assez ferme pour former des quenelles.

La cuisson des gnudi se fait en les plongeant dans de l’eau bouillante. Ils sont prêts lorsqu’ils remontent à la surface. Ensuite, une rapide sautée dans du beurre et de la sauce tomate maison leur confère une belle couleur dorée et enrichit leur goût.

Voici une liste simple pour organiser vos préparatifs :

Vérifiez la fraîcheur de tous vos ingrédients.

Préparez en avance la sauce tomate pour un meilleur assemblage.

Gardez un espace de travail propre et organisé.

En suivant ces étapes et conseils, vous obtiendrez des gnudi de butternut à la texture parfaite, nappés d’une sauce tomate riche et savoureuse, prêts à régaler toute la famille ou à impressionner vos invités lors de votre prochain dîner. Bonne cuisine!