Découvrez comment réaliser des verrines cheesecake aux clémentines pour éblouir vos invités

Laissez-vous tenter par la douceur acidulée des clémentines dans une recette de dessert qui allie fraîcheur et gourmandise.

Introduction aux ingrédients #

Idéale pour une fin de repas légère ou une pause sucrée raffinée, cette recette de verrines cheesecake aux clémentines est à la fois simple et délicieuse.

Au cœur de cette préparation, les clémentines de Corse apportent une touche fruitée irrésistible. Vous aurez besoin de seulement quelques ingrédients : fromage frais, spéculoos, crème liquide, sucre glace, et quelques agrumes juteux.

Préparation du fond croustillant #

La base de nos verrines commence par un fond croquant réalisé avec des spéculoos écrasés mélangés à du beurre mou. Cette préparation simple donne une texture riche et savoureuse qui contraste parfaitement avec la douceur du fromage frais.

Une fois votre base prête, disposez-la soigneusement au fond de chaque verre. Cette étape est cruciale pour assurer la tenue de vos verrines.

La magie de la crème de clémentine #

Le véritable clou du spectacle réside dans la crème de clémentine, dont la préparation commence par le mélange de jus et de zestes de clémentines avec du sucre et de la fécule de maïs. Cette mixture est ensuite chauffée jusqu’à épaississement, avant d’intégrer des œufs battus pour obtenir une texture onctueuse et riche.

Après refroidissement de la crème, l’assemblage des verrines peut commencer. Alternez les couches de fromage frais et de crème de clémentine, en ajoutant entre chaque couche des morceaux de clémentine pour une explosion de fraîcheur en bouche.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de réfrigération : 2 heures

Degré de difficulté : Facile

Il est important de noter que ces desserts peuvent être préparés à l’avance, ce qui les rend parfaits pour les réceptions ou les repas familiaux où vous préférez ne pas être pressé par le temps. Laissez les verrines reposer au frais et sortez-les juste avant de servir pour un effet maximal.

En guise de finition, n’hésitez pas à ajouter des brisures de spéculoos, quelques zestes ou même un peu de feuilles de menthe pour une présentation élégante et colorée. Ces verrines cheesecake aux clémentines sont un véritable délice qui saura ravir vos invités et ajouter une touche d’originalité à votre table.