Découvrez comment réaliser un flan pâtissier sans pâte, aussi léger que savoureux, en quelques étapes simples

Introduction à la recette #

Le flan pâtissier sans pâte est votre allié pour conclure un repas sur une note de douceur sans pour autant vous sentir lourd.

Cette recette simplifiée ne nécessite que quelques ingrédients de base et se prépare en un clin d’œil. Que vous soyez un novice ou un pâtissier expérimenté, ce flan sans pâte est une réussite garantie.

Les ingrédients nécessaires #

Vous aurez besoin de :

1 litre de lait demi-écrémé

4 œufs entiers

140g de sucre

100g de maïzena pour épaissir

2 sachets de sucre vanillé

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

0,5g de vanille en poudre pour un goût plus intense

Ces ingrédients sont facilement accessibles et la préparation ne demande que peu de matériel de cuisine, rendant ce dessert accessible à tous.

Étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C (thermostat 6). Dans un grand saladier, mélangez les œufs, la maïzena, l’extrait de vanille et une partie du lait. Utilisez un fouet électrique pour obtenir un mélange homogène et lisse.

Dans une casserole, faites chauffer le reste du lait avec les sucres et la vanille en poudre jusqu’à ébullition. Versez ensuite le lait chaud sur le mélange d’œufs tout en fouettant continuellement pour éviter les grumeaux. Remettez le tout dans la casserole et laissez épaissir à feu doux en remuant. Une fois la préparation homogène, versez-la dans un moule préalablement beurré et enfournez pour 40 minutes.

Conseils pour un flan parfait #

Voici quelques astuces pour réussir votre flan :

Veillez à fouetter constamment la préparation lors de la cuisson pour éviter les grumeaux.

Couvrez le moule avec de l’aluminium si le dessus commence à dorer trop rapidement.

Laissez le flan refroidir complètement avant de le réfrigérer. Il est préférable de le préparer la veille pour le laisser se raffermir toute une nuit au réfrigérateur.

En suivant ces conseils, vous obtiendrez un flan pâtissier sans pâte d’une texture idéale et d’une saveur riche en vanille. Servez ce dessert frais pour un maximum de plaisir.

Avec cette recette facile et rapide, le flan pâtissier sans pâte deviendra rapidement un de vos desserts préférés à partager en toute occasion. Bonne dégustation!