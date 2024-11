Découvrez comment réaliser une salade de brocoli au thon qui ravira vos papilles et celles de vos convives

Avez-vous déjà pensé à associer brocoli, thon, œufs et noix dans une seule et même salade ?

Introduction à une recette rapide et savoureuse #

Ce mélange, à la fois croquant et crémeux, est parfait pour un déjeuner léger ou un dîner rapide. Simple à préparer, cette salade est aussi un concentré de nutriments.

Idéale pour deux personnes, cette salade ne demande que 20 minutes de préparation et de cuisson. Elle est à la fois économique et très facile à réaliser, même pour les cuisiniers les moins expérimentés.

Les ingrédients clés pour une salade réussie #

Pour préparer cette délicieuse salade, vous aurez besoin de 300 grammes de brocoli, une boîte de thon au naturel, deux œufs durs, et 40 grammes de noix. La sauce est un mélange de mayonnaise, de yaourt nature, de moutarde, de sel et de poivre, qui lie tous les ingrédients avec douceur et onctuosité.

Chaque ingrédient a été choisi pour apporter texture et saveur à la salade. Le brocoli apporte un croquant rafraîchissant, le thon offre sa douceur, les œufs ajoutent de la richesse, et les noix une touche de gourmandise inattendue.

Étapes faciles pour un plat délicieux #

Commencez par cuire le brocoli à la vapeur pendant cinq minutes pour qu’il reste croquant. Rafraîchissez-le ensuite sous l’eau froide pour stopper la cuisson. Faites cuire les œufs durs, laissez-les refroidir, puis coupez-les en quartiers. Émiettez le thon égoutté dans un saladier.

Ajoutez les brocolis, les noix grossièrement hachées et les quartiers d’œufs durs. Préparez la sauce en mélangeant la mayonnaise, le yaourt, la moutarde, le sel et le poivre. Versez cette sauce sur les ingrédients dans le saladier et mélangez délicatement pour bien enrober le tout.

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Pour ajouter une touche de fraîcheur, pensez à incorporer un peu de zeste de citron à votre salade, ou quelques feuilles de persil pour un parfum plus prononcé. Cette salade peut être servie immédiatement ou être laissée au réfrigérateur quelques heures pour en intensifier les saveurs. Elle est parfaite pour une pause déjeuner revigorante ou un dîner léger mais satisfaisant.

Alors, prêt à surprendre vos papilles ? Cette salade de brocoli au thon, aux œufs et aux noix est une véritable invitation à redécouvrir le plaisir des plats simples et nourrissants. Bon appétit !