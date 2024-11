Découvrez comment transformer vos légumes en un festin avec cette recette simple de patate douce et pois chiches rôtis sur crème au yaourt

Une recette simple mais riche en saveurs #

Cette recette de patate douce et pois chiches rôtis accompagnés d’une onctueuse crème au yaourt pourrait bien devenir votre nouveau plat préféré. Non seulement elle est simple à préparer, mais elle est aussi débordante de saveurs qui raviront vos papilles.

La douceur naturelle de la patate douce se mélange parfaitement avec le croquant des pois chiches, tandis que la crème de yaourt ajoute une fraîcheur bienvenue qui équilibre le plat. Un plat principal ou un accompagnement qui change de l’ordinaire et apporte une touche de sophistication à votre table.

Les ingrédients clés pour un plat réussi #

Le succès de ce plat réside dans la qualité et la fraîcheur des ingrédients utilisés. Une belle patate douce, des pois chiches bien fermes, quelques légumes racines comme la carotte et la courge butternut, et bien sûr, une sélection d’épices pour relever le tout. N’oubliez pas l’huile d’olive et le vinaigre balsamique pour bien enrober les légumes avant la cuisson.

Quant à la crème, un mélange de yaourt nature, de fromage à tartiner et une touche de beurre de cacahouètes créent une base veloutée et irrésistible. Juste ce qu’il faut de sel et de poivre pour exalter tous les goûts.

étapes de préparation simples et efficaces #

Commencez par préparer vos légumes : épluchez et coupez en dés la patate douce et la butternut, émincez l’oignon et coupez les champignons. Mélangez tous ces éléments avec les pois chiches, puis assaisonnez avec de l’huile, du vinaigre et des herbes de Provence. Une gousse d’ail pressée apportera une touche aromatique supplémentaire.

Étalez le tout sur une plaque de cuisson et enfournez à 180°C pendant environ 40 minutes, en mélangeant à mi-cuisson pour une rôtissage uniforme. Pendant ce temps, préparez la crème en mixant le yaourt, le fromage, le beurre de cacahouètes et les assaisonnements jusqu’à obtenir une consistance lisse.

1 patate douce (200g)

1/2 courge butternut (400g)

3 carottes

1 oignon

1 gousse d’ail

sel, poivre

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

herbes de Provence

6 champignons de Paris

6 amandes entières

120 g de pois chiches cuits

130 g de yaourt

30 g de fromage à tartiner

25 g de beurre de cacahouètes

Une fois les légumes rôtis à la perfection, servez-les sur un lit de crème au yaourt, parsemez d’amandes concassées pour un peu de croquant et un trait de vinaigre balsamique pour une finition parfaite. Votre plat est prêt à être dégusté, promettant une expérience culinaire mémorable.

