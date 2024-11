Découvrez comment une ancienne employée de Lidl révèle le moment idéal pour faire vos courses et économiser grandement

Le secret des horaires pour économiser chez Lidl #

Entre 16 h et 17 h, les produits proches de la date de péremption voient leurs prix drastiquement réduits, permettant des économies significatives.

Cette ancienne employée partage que pendant ce créneau, Lidl offre jusqu’à 60% de réduction sur certains produits. C’est une occasion en or pour remplir son panier sans se ruiner, en ciblant particulièrement les articles frais qui nécessitent une rotation rapide.

Conseils pratiques pour maximiser vos économies #

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de ces réductions, il y a quelques astuces à ne pas négliger. La première est de surveiller les étiquettes de prix et la seconde, de toujours contrôler la date de péremption des produits que vous mettez dans votre panier.

À lire Découvrez comment Intermarché révolutionne le marché en disant adieu aux fraises et cerises hivernales

Il est également sage de préparer une liste de courses pour éviter les achats impulsifs, surtout lorsqu’on est confronté à des promotions attrayantes. Ces précautions simples vous aideront à profiter pleinement des offres sans mauvaises surprises à la caisse.

Quels produits cibler pour des réductions maximales ? #

Lors de ce créneau horaire privilégié, certains produits sont plus susceptibles d’être soldés que d’autres. Les produits frais tels que les fruits, légumes, viandes, et produits laitiers sont souvent proposés à des prix réduits en raison de leur courte durée de conservation.

Ne négligez pas non plus les pains et pâtisseries, ainsi que les articles non alimentaires comme les produits ménagers, qui peuvent également bénéficier de réductions importantes lors des changements de stock ou de saison.

Vérifiez toujours les étiquettes de prix.

Contrôlez les dates de péremption.

Préparez une liste de courses pour éviter les achats impulsifs.

Visitez le magasin pendant le créneau de 16 h à 17 h pour les meilleures offres.

Considérez l’achat de produits proches de la date de péremption pour des économies supplémentaires.

En suivant ces conseils simples mais efficaces, vous pourrez non seulement économiser de l’argent mais également participer à la réduction du gaspillage alimentaire, contribuant ainsi à une consommation plus responsable. Changer légèrement votre routine d’achat peut se traduire par des bénéfices notables sur le long terme, transformant une simple visite au supermarché en une expérience économiquement avantageuse.

À lire Les risques insoupçonnés de garder une bouteille d’eau ouverte trop longtemps : ce que vous devez savoir