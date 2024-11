Redécouvrez la fraîcheur : salade de brocoli au thon et aux œufs, un délice rapide à préparer

Vous cherchez un plat simple et rapide à préparer tout en étant délicieux et nutritif ?

Une recette rapide et nutritive #

La salade de brocoli au thon, aux œufs et aux noix est une excellente option. Avec seulement 15 minutes de préparation et 5 minutes de cuisson, ce plat est idéal pour un repas équilibré en un clin d’œil.

Cette salade combine à merveille le croquant du brocoli, la douceur du thon, la richesse des œufs et le petit côté croquant des noix, le tout relevé par une sauce crémeuse. C’est le choix parfait pour un déjeuner léger ou un dîner sans prise de tête.

Les ingrédients clés #

La base de cette salade repose sur quelques ingrédients simples mais essentiels. Vous aurez besoin de 300 g de brocoli frais, une boîte de thon au naturel, deux œufs durs et environ 40 g de noix grossièrement hachées. La sauce qui lie tous ces éléments est un mélange savoureux de mayonnaise, de yaourt nature, de moutarde, assaisonné de sel et de poivre.

Chaque composant joue un rôle clé dans la texture et le goût du plat final. Le brocoli apporte une touche de fraîcheur et de croquant, le thon émietté offre sa finesse, les œufs durs ajoutent de la richesse, tandis que les noix introduisent un contraste croquant très agréable.

Préparation pas à pas #

Commencez par faire cuire le brocoli à la vapeur pendant environ 5 minutes. Il est crucial de le rincer à l’eau froide immédiatement après pour garder sa texture croquante. Ensuite, faites cuire les œufs jusqu’à ce qu’ils soient durs, puis écalez-les et coupez-les en quartiers.

Dans un grand saladier, émiettez le thon et ajoutez-y le brocoli, les noix et les œufs. Préparez la sauce en mélangeant la mayonnaise, le yaourt, la moutarde, le sel et le poivre. Versez cette sauce sur les ingrédients dans le saladier et mélangez délicatement pour enrober uniformément tous les éléments. Servez immédiatement ou laissez refroidir si vous préférez une salade plus fraîche.

Pour personnaliser votre salade :

Ajoutez un zeste de citron pour une touche acidulée.

Incorporez quelques feuilles de persil pour parfumer délicatement votre salade.

Variez les noix avec des amandes ou des noisettes pour changer les textures.

Cette salade de brocoli au thon est non seulement un régal pour les papilles mais aussi pour la santé. Facile à assembler, elle est parfaite pour ceux qui cherchent à manger sain sans passer des heures en cuisine. Essayez-la et laissez-vous surprendre par sa fraîcheur et sa saveur!