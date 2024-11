Alerte sanitaire : ces crevettes potentiellement dangereuses retirées des rayons en France, voici ce que vous devez savoir

Une menace invisible dans votre assiette #

C’est la réalité pour certains consommateurs en France où des crevettes surgelées de la marque Eco+ vendues chez E.Leclerc ont été rappelées. La raison ? La présence de Vibrio vulnificus, une bactérie hautement pathogène.

Les produits concernés sont les paquets de 400g de crevettes entières crues surgelées, identifiables par le GTIN 3450970092036, lot 3L15. Si vous possédez ce produit, il est urgent de ne pas le consommer et de le retourner au point de vente.

Quels sont les risques associés à cette bactérie? #

La bactérie Vibrio vulnificus, souvent trouvée dans les eaux tièdes et salées, est connue pour causer des infections graves. Bien que certains individus puissent présenter de simples troubles gastro-intestinaux, d’autres, en particulier ceux avec un système immunitaire affaibli, peuvent subir des complications bien plus sévères telles que des infections cutanées ou une septicémie.

Il est donc crucial de prendre au sérieux ce rappel de produit et d’éviter tout contact avec les crevettes si vous avez des coupures ou des blessures ouvertes, car la manipulation inadéquate peut augmenter le risque d’infection.

Comment réagir face à ce rappel? #

Si vous avez acheté ces crevettes entre le 24 juillet et le 7 novembre 2024, vous pouvez les rapporter à n’importe quel magasin E.Leclerc pour obtenir un remboursement complet. La date limite pour le retour et le remboursement est fixée au 7 janvier 2025.

En plus du remboursement, il est conseillé de suivre les recommandations des autorités sanitaires qui incluent de ne pas consommer le produit et de contacter le service consommateur si nécessaire. Le numéro à contacter est le 0800453278 pour toute question ou préoccupation.

En résumé, voici ce que vous devez savoir et faire :

Identifier le produit : Crevettes entières crues surgelées, 400g, lot 3L15.

Ne pas consommer les crevettes et les retourner au magasin.

Contactez le service consommateur pour plus d’informations.

Prenez des précautions si vous manipulez le produit et avez des blessures ouvertes.

La sécurité alimentaire est primordiale, et il est essentiel de rester informé sur les mesures de rappel pour garantir le bien-être de tous. Veillez à suivre les recommandations des autorités et à rester attentif aux annonces futures concernant ce produit et d’autres rappels similaires.