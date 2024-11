Alerte sanitaire : découvrez pourquoi les crevettes de chez Leclerc pourraient mettre votre santé en danger

Qu’est-ce que la bactérie mangeuse de chair? #

Cette micro-organisme, bien que rare, est extrêmement virulent et peut causer des infections graves, voire mortelles, si elle pénètre dans l’organisme par des plaies ouvertes ou par ingestion.

Les symptômes peuvent varier de fièvres et frissons à des ulcérations cutanées graves, nécessitant une intervention médicale rapide. La rapidité de l’action est cruciale pour prévenir des complications sérieuses ou mortelles.

Le rappel des crevettes chez E.Leclerc #

Le groupe E.Leclerc a lancé un rappel massif de crevettes entières crues et surgelées suite à la découverte de la contamination par Vibrio vulnificus. La distribution des lots concernés, identifiés sous le numéro 3L15, s’est étendue de juillet à novembre 2024 dans tous les magasins Leclerc de France.

Les crevettes de la marque Eco+, emballées en boîtes de 400g, ont une date limite de durabilité minimale fixée au 30 novembre 2025. Les consommateurs possédant ce produit sont fortement encouragés à ne pas le consommer et à le retourner au point de vente pour un remboursement.

Comment réagir face à ce rappel? #

Si vous avez acheté des crevettes concernées par le rappel, il est crucial de ne pas les consommer. Retournez les crevettes au magasin où vous les avez achetées pour un remboursement complet. Conserver le produit pour le retour peut aider à tracer et à contrôler la distribution des lots contaminés.

En cas de symptômes d’infection, tels que douleurs abdominales, fièvre ou signes d’une infection cutanée après manipulation ou consommation des crevettes, il est impératif de consulter un médecin immédiatement. Discuter de votre exposition potentielle à cette bactérie peut accélérer le diagnostic et le traitement.

Ne pas consommer les produits rappelés

Retourner les produits au magasin pour remboursement

Consulter un médecin en cas de symptômes

Cette alerte sanitaire souligne l’importance de la vigilance en matière de sécurité alimentaire et de la rapidité de réaction en cas de problème. La santé des consommateurs reste la priorité absolue et les mesures prises par E.Leclerc visent à garantir la sécurité de tous. Restez informés et prudents avec les produits que vous consommez.

