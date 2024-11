Alerte sécurité : découvrez pourquoi les yaourts à la châtaigne que vous adorez pourraient être dangereux

Une nouvelle préoccupante pour les amateurs de produits laitiers : la marque Kayola a récemment annoncé le rappel de lots spécifiques de yaourts au lait de brebis et à la châtaigne.

Un rappel de produit préoccupant #

Vendus principalement dans les enseignes Grand Frais et Fresh, ces produits pourraient contenir des fragments de verre, posant un sérieux danger pour la santé des consommateurs.

L’alerte a été émise après la découverte potentielle de verre dans les lots distribués depuis le 11 octobre 2024. La commercialisation de ces produits a été immédiatement interrompue, mais beaucoup pourraient déjà se trouver dans les réfrigérateurs des consommateurs.

Comment identifier les produits concernés #

Les yaourts en question sont présentés dans des emballages de deux verrines de 125 grammes. Pour identifier les produits à risque, plusieurs informations sont cruciales : le numéro de lot 07/11 V3, le GTIN 3701002411678 et une date limite de consommation fixée au 7 novembre 2024. Ces détails sont essentiels pour les consommateurs afin de vérifier si leurs achats sont affectés par ce rappel.

Il est vivement conseillé à ceux qui possèdent des yaourts correspondant à ces descriptions de ne pas les consommer. Le risque d’ingérer des fragments de verre pourrait entraîner des blessures graves.

Que faire si vous avez acheté ce produit #

Si vous découvrez que vous avez acheté un des produits rappelés, la première étape est de ne pas les consommer. Les points de vente chez Grand Frais et Fresh offrent des remboursements ou des échanges. Il est possible de retourner le produit concerné au lieu d’achat pour assurer votre sécurité et celle de votre famille.

En alternative, les produits peuvent être détruits pour éviter toute consommation accidentelle. Cette mesure de précaution aide à prévenir toute incidence de blessure liée à la consommation de ces yaourts.

Voici quelques actions immédiates à prendre si vous avez des yaourts Kayola chez vous :

Vérifiez le numéro de lot et la date de péremption sur l’emballage.

Ne consommez pas le produit si les informations correspondent aux détails du rappel.

Rapportez le produit au magasin pour un remboursement ou un échange.

En cas de doute, optez pour la destruction sécurisée du produit.

Ce rappel est un rappel puissant que la sécurité alimentaire doit toujours être une priorité. Les consommateurs doivent rester vigilants et informés grâce aux notifications de rappel pour éviter les risques pour la santé. La collaboration entre les distributeurs, les fournisseurs et les consommateurs est cruciale pour maintenir un environnement alimentaire sûr.