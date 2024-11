Alerte sécurité : votre poussette Yoyo 3 est-elle concernée par le rappel national ?

Un rappel urgent pour des poussettes défectueuses #

Ce problème peut potentiellement provoquer des accidents, mettant en danger la sécurité des bébés.

La découverte de cette défaillance a entraîné une vague de réactions parmi les utilisateurs qui apprécient généralement la qualité et la praticité des produits Strokke. Les poussettes ont été vendues entre le 6 août et le 25 octobre, touchant un nombre significatif de familles.

Identifier les modèles à risque #

Le rappel se concentre exclusivement sur les poussettes portant les références 646001 et 646002, disponibles avec un cadre blanc ou noir. Si vous possédez une poussette Yoyo 3, il est crucial de vérifier immédiatement si elle fait partie des lots concernés en examinant les codes-barres 7040356460014 et 7040356460021.

Les détails sur les caractéristiques spécifiques des modèles rappelés, comme les options de couleur et les accessoires vendus séparément, sont également disponibles pour aider les consommateurs à identifier précisément les articles affectés par ce problème de sécurité.

Que faire si votre poussette est concernée? #

Strokke a mis en place un processus de retour pour les poussettes affectées, promettant de corriger le défaut ou de remplacer l’unité si nécessaire. Les parents concernés sont invités à ne pas utiliser la poussette rappelée pour éviter tout risque d’accident.

Il est impératif de contacter immédiatement le service client de Strokke ou de retourner la poussette au point de vente où elle a été achetée pour obtenir un remplacement ou une réparation. La sécurité de votre enfant n’a pas de prix, et la réactivité est essentielle.

Points à retenir :

Le rappel ne concerne que les poussettes Yoyo 3 avec les références 646001 et 646002.

Arrêtez immédiatement d’utiliser les poussettes rappelées.

Prenez contact avec Strokke ou le revendeur pour la réparation ou le remplacement.

En conclusion, ce rappel soulève des questions importantes sur les contrôles de qualité et la sécurité des produits destinés aux enfants. Il rappelle aux parents la nécessité de rester vigilants et informés concernant les équipements qu’ils utilisent au quotidien. La sécurité des plus jeunes est une priorité absolue, et la transparence des entreprises en matière de production et de rappel de produits est cruciale pour maintenir la confiance des consommateurs.