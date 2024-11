Assurance vélo, portabilité du crédit immobilier et avenir des petites retraites : les nouvelles à ne pas rater

Le marché du vélo connaît un essor sans précédent en France, avec plus de 2,2 millions de vélos neufs vendus en 2023.

Zoom sur l’assurance vélo en France #

Dans ce contexte, l’assurance vélo, bien que non obligatoire, séduit un nombre croissant de cyclistes désireux de se protéger, surtout contre le vol. Les tarifs de ces assurances varient, représentant de 8% à plus de 13% du coût du vélo par an, selon la couverture choisie.

La couverture de base inclut généralement la responsabilité civile, essentielle pour indemniser les dommages causés à autrui. Des options supplémentaires comme la garantie contre la casse ou le vol sont également disponibles, mais attention, votre vélo doit être sécurisé à un point fixe avec un antivol homologué pour que la garantie vol soit valide.

La portabilité du crédit immobilier, est-ce toujours d’actualité ? #

En période de taux de crédit élevés, dépassant souvent les 3%, la portabilité du crédit immobilier pourrait s’avérer une aubaine pour les propriétaires. Cette option permet de transférer un prêt existant, à un taux avantageux, vers un nouveau bien immobilier. Toutefois, cette pratique est devenue rare, les banques y trouvant de moins en moins leur compte.

Il reste néanmoins des exceptions, comme certains clients du Crédit Agricole qui ont réussi à conserver leur ancien prêt. Il est conseillé de consulter sa banque pour explorer cette possibilité, bien que les options soient limitées et que les conditions varient d’un établissement à l’autre.

Report de la revalorisation des petites retraites : que savoir ? #

La revalorisation des retraites de base, prévue initialement pour janvier 2025, pourrait être repoussée à juillet de la même année. Le gouvernement envisage une augmentation partielle dès janvier pour les petites retraites, mais cette mesure pourrait être complexe à mettre en œuvre sur le plan technique.

Selon les déclarations de Renaud Villard, directeur général de la Cnav, la solution envisagée serait un paiement exceptionnel en juillet 2025, qui compenserait rétroactivement les montants non perçus depuis janvier. Cette approche simplifierait les processus administratifs tout en respectant les décisions législatives.

