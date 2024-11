Assurance vélo, portabilité du crédit immobilier et revalorisation de retraite : découvrez les dernières évolutions financières

Coût et couverture des assurances vélo en 2023 #

En 2023, le marché a vu s’écouler plus de 2,2 millions de vélos neufs, sans compter les transactions de seconde main. L’assurance, bien que facultative pour certains types de vélos, attire un nombre croissant de souscripteurs, principalement pour se protéger contre le vol.

Les tarifs varient sensiblement, représentant entre 8% et plus de 13% du prix annuel du vélo, en fonction des options souscrites. Les garanties principales incluent la responsabilité civile, la casse et le vol, cette dernière étant conditionnée par l’utilisation d’un antivol certifié et fixé à un point immobile.

La portabilité du crédit immobilier : une option en déclin ? #

La portabilité du crédit immobilier permet de transférer un prêt d’un bien à un autre, conservant les avantages d’un taux initialement attractif. Toutefois, avec des taux de crédit dépassant désormais les 3%, les banques réduisent progressivement cette possibilité. Selon Maël Bernier de Meilleurtaux, les clauses autorisant cette pratique sont de plus en plus rares.

À lire Vous pensez assurer votre vélo ? Découvrez les coûts cachés et les options pour protéger votre monture urbaine

Certaines banques, comme le Crédit Agricole, continuent d’offrir cette option à leurs clients sous certaines conditions. Il est conseillé de se rapprocher de son établissement financier pour explorer cette possibilité, qui peut représenter des économies significatives lors de l’achat d’un nouveau bien immobilier.

Revalorisation des petites retraites : un paiement en deux phases ? #

La revalorisation des retraites de base, prévue initialement pour janvier 2025, pourrait être reportée à juillet de la même année. Cette mesure, destinée à réaliser des économies budgétaires, envisage une augmentation partielle en janvier pour les petites retraites, suivie d’un ajustement en juillet.

Le directeur général de la Cnav, Renaud Villard, souligne que cette revalorisation échelonnée pourrait présenter des défis techniques. Une solution envisagée serait un versement exceptionnel en juillet, couvrant rétroactivement la période de janvier à juillet, pour simplifier le processus et respecter les décisions législatives.

En résumé, ces évolutions dans les domaines de l’assurance vélo, du crédit immobilier et des retraites montrent une adaptation constante des services financiers aux besoins des consommateurs et aux conditions du marché. Ces ajustements, bien qu’utiles, nécessitent que les usagers restent informés et proactifs dans la gestion de leurs finances personnelles.

À lire Vous avez commencé à travailler avant 21 ans et vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas partir à la retraite plus tôt ? Décryptage et perspectives