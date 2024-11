Attention : alerte sanitaire sur des yaourts au lait de brebis potentiellement contaminés par des fragments de verre

Dans une démarche de précaution, la marque de produits laitiers Kayola a lancé un rappel de sécurité concernant un lot spécifique de yaourts au lait de brebis et à la châtaigne.

Un rappel urgent pour garantir la sécurité des consommateurs #

Ces produits ont été distribués à travers le réseau de supermarchés Grand Frais et Fresh en France.

L’annonce, qui a été faite ce mercredi, intervient après la découverte potentielle de fragments de verre dans les emballages. Ces yaourts sont vendus par paquets de deux verrines de 125 grammes chacune, ce qui représente un risque non négligeable pour les consommateurs.

Comment identifier les produits concernés ? #

Les consommateurs sont invités à vérifier les produits qu’ils possèdent pour s’assurer qu’ils ne sont pas concernés par ce rappel. Les yaourts rappelés se distinguent par le numéro de lot 07/11 V3, le code GTIN 3701002411678, et une date de péremption fixée au 7 novembre 2024.

Il est crucial pour les détenteurs de ces produits de ne pas les consommer et de les retourner au point de vente. Les supermarchés offrent un remboursement complet ou un échange contre un produit sans risque, assurant ainsi la sécurité et la satisfaction des clients.

Les mesures prises par la marque et les autorités #

Kayola, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires, a immédiatement cessé la commercialisation des lots concernés dès la découverte du risque potentiel. Cette réaction rapide montre l’engagement de la marque envers la sécurité alimentaire et le bien-être de ses clients.

Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine de la contamination et pour s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter un tel incident à l’avenir. En attendant, la coopération des consommateurs est essentielle pour minimiser les risques de santé publique.

Quelques conseils utiles pour les consommateurs concernés :

Vérifiez immédiatement si vous possédez des produits correspondant aux détails du rappel.

Suivez les instructions de retour ou de destruction sécurisée des produits.

Gardez un œil sur les annonces officielles pour toute mise à jour relative à ce rappel.

La sécurité des consommateurs est la priorité absolue dans ce genre de situation. Il est important de suivre toutes les recommandations et de rester informé grâce aux canaux officiels pour éviter tout risque lié à la consommation de produits potentiellement contaminés. La transparence et la réactivité de la marque Kayola devraient servir d’exemple dans la gestion des risques alimentaires et la protection des consommateurs.