Ces délicieuses friandises de fin d’année que vous pourriez ne plus retrouver sur vos tables

Les clémentines et les mandarines, incontournables lors des festivités de fin d'année, pourraient bientôt devenir une rareté.

Une tradition en péril #

Adorées pour leur fraîcheur et leur douceur, ces agrumes sont les favoris des Belges après les pommes, les oranges et les bananes. Traditionnellement associées à la Saint-Nicolas et à Noël, leur absence se ferait durement ressentir.

Récemment, des inondations catastrophiques en Espagne, particulièrement dans la région de Valence, ont gravement affecté les récoltes. Ces événements pourraient non seulement diminuer la disponibilité de ces fruits mais également augmenter leur prix sur le marché.

Impact des conditions climatiques #

Les tragiques inondations ont eu un double impact sur la production des clémentines et mandarines. Premièrement, les vergers submergés risquent de voir leur production pourrir avant même la récolte. De plus, les infrastructures routières endommagées compliquent l’acheminement des fruits vers leurs destinations finales, comme la France et la Belgique.

Ces complications logistiques posent un sérieux problème pour les distributeurs, y compris les grandes surfaces comme E.Leclerc et la Coopérative U, qui ont déjà observé une pénurie dans leurs stocks. Cette situation pourrait entraîner une hausse des prix, rendant ces agrumes moins accessibles pour de nombreux consommateurs.

Conséquences pour les consommateurs belges #

En Belgique, la consommation moyenne de clémentines et de mandarines est estimée à 5,8 kg par personne chaque année. Ces fruits ne représentent pas seulement une tradition, mais aussi une part significative de l’alimentation hivernale des Belges. Une disparition des étals aurait donc un impact notable sur les habitudes alimentaires et les festivités de fin d’année.

De plus, ces agrumes sont connus pour leurs bienfaits sur la santé, notamment en matière de contribution à une bonne mémoire. Leur rareté pourrait ainsi affecter non seulement les traditions mais également le bien-être général.

Quelques faits intéressants:

Les clémentines et les mandarines sont la 4e option fruitière préférée des Belges.

Un ménage belge dépense en moyenne 7 euros par an pour ces agrumes.

Les conditions climatiques extrêmes en Espagne menacent directement l’approvisionnement de ces fruits en Belgique.

Face à ces défis, les consommateurs et les distributeurs espèrent une solution rapide. La résilience des producteurs et la recherche de nouvelles voies d’approvisionnement seront cruciales pour maintenir la présence de ces fruits sur les tables belges. La situation actuelle souligne l’importance de la diversification des sources d’approvisionnement et de la préparation aux changements climatiques pour protéger nos traditions alimentaires préférées.