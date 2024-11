Comment réaliser facilement des bouchées de bananes au beurre de cacahuètes pour ravir vos papilles et vos invités

Si vous cherchez une recette simple et rapide pour un en-cas sain et gourmand, les tranches de bananes enrobées au beurre de cacahuètes sont une excellente option.

Introduction aux bouchées banane-beurre de cacahuètes #

Avec seulement quelques ingrédients et une préparation de cinq minutes, vous pouvez créer un goûter délicieux qui plaira à tous.

Que ce soit pour une pause au bureau ou un après-midi entre amis, cette recette apporte à la fois énergie et plaisir sans culpabilité. Le mélange de la douceur naturelle de la banane avec le crémeux du beurre de cacahuètes est tout simplement irrésistible.

Les ingrédients nécessaires #

Pour préparer vos bouchées de banane, vous aurez besoin de 2 bananes mûres et de 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuètes naturel, sans sucre ajouté. C’est tout ce qu’il faut pour la base de votre recette. Cependant, pour ceux qui aiment un peu plus de texture et de saveur, quelques ajouts sont possibles.

À lire 12 idées de verrines légères et raffinées pour éblouir vos invités à Noël

Vous pouvez enrichir vos bouchées avec des graines de chia, des noix concassées ou même un peu de coco râpée. Ces ingrédients optionnels ajoutent non seulement du croquant mais aussi des nutriments supplémentaires.

Étapes de préparation simples #

Commencez par peler les bananes et les découper en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur. Prenez ensuite une rondelle, tartinez une petite quantité de beurre de cacahuètes dessus, et recouvrez avec une autre rondelle pour former une bouchée.

Disposez vos bouchées ainsi formées sur une assiette. Si vous avez choisi d’ajouter des graines de chia, des noix concassées ou de la coco râpée, c’est le moment de les parsemer sur les bouchées. Pour une touche de fraîcheur, vous pouvez les réfrigérer quelques minutes avant de servir.

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 5 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Vous pouvez aussi rendre ce snack encore plus gourmand en suivant un petit conseil supplémentaire : trempez chaque bouchée à moitié dans du chocolat noir fondu avant de les réfrigérer. Vous obtiendrez ainsi une version chocolatée qui ravira les amateurs de douceurs.

À lire Découvrez les 10 desserts de Noël aux marrons qui feront briller vos fêtes de fin d’année

En quelques minutes, avec des étapes simples et des ingrédients faciles à trouver, vous avez préparé une collation délicieuse et saine. Idéale pour toutes les occasions, cette recette est non seulement savoureuse mais aussi adaptable selon vos goûts et les ingrédients que vous avez sous la main.