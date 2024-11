Découvrez comment ravir vos dimanches avec une pintade en crapaudine, une recette simple et savoureuse

Introduction à la pintade en crapaudine #

Il est temps de découvrir la pintade en crapaudine, une méthode de préparation qui transforme complètement le plat. C’est une recette parfaite pour surprendre et régaler la famille.

La pintade, une volaille de choix, se voit ici aplatie, méthode connue sous le nom de « crapaudine ». Cette technique, qui consiste à retirer la colonne vertébrale et à aplatir la volaille, permet une cuisson plus rapide et uniforme. Si cette étape vous paraît complexe, votre boucher peut s’en charger pour vous.

Les ingrédients clés de la recette #

Pour cette recette unique, vous aurez besoin d’une pintade Label Rouge, de moutarde, de yaourt à la grecque, et d’une garniture de courgettes marinées aux amandes. Ces composants se marient à merveille pour créer un plat débordant de saveurs et de textures.

À lire Découvrez comment transformer les navets en un gratin doré et irrésistible en moins de 35 minutes!

La marinade à base de moutarde et de yaourt non seulement attendrit la viande, mais y ajoute aussi une richesse en goût inégalée. Quant à la salade de courgettes, elle apporte une fraîcheur nécessaire qui équilibre le plat avec ses notes acidulées et croquantes des amandes.

Préparation et cuisson #

Commencez par badigeonner la pintade avec le mélange de moutarde et de yaourt, et laissez-la mariner. Pour une saveur plus prononcée, une nuit au réfrigérateur sera idéale. Vous pouvez cuire la volaille soit au barbecue, soit au four, en mode grill, pour obtenir une peau parfaitement croustillante.

La salade de courgettes est tout aussi simple à préparer. Utilisez une mandoline pour obtenir des tagliatelles de courgettes, puis assaisonnez-les avec du vinaigre, du citron, et des herbes fraîches. Ajoutez les amandes juste avant de servir pour conserver leur croquant.

1 pintade en crapaudine

3 cuillères à soupe de moutarde

5 cuillères à soupe de yaourt à la grecque

6 courgettes

60 grammes d’amandes grillées

Herbes fraîches (menthe ou coriandre)

Zeste de demi citron

2 cuillères à soupe de vinaigre de vin

Piment, selon le goût

Sel et poivre pour assaisonner

La pintade en crapaudine offre un repas dominical rafraîchissant et changeant. Sa préparation simple, couplée aux saveurs vibrantes de ses accompagnements, en fait un choix parfait pour toute occasion. N’attendez plus pour essayer cette recette qui promet de devenir un nouveau favori.

À lire Découvrez comment le gratin de navets à la crème peut transformer votre repas en festin délicieux

En résumé, cette recette de pintade en crapaudine est non seulement facile à préparer mais elle garantit aussi un repas succulent et original. C’est une belle manière de varier les plaisirs et de profiter de repas conviviaux et chaleureux. Bon appétit !