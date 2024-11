Découvrez comment réaliser des gnocchis à la patate douce et fourme d’ambert, une recette gourmande pour régaler vos convives

Pour débuter cette recette riche en saveurs, commencez par préchauffer votre four à 200°C.

Préparation de la patate douce #

Pendant que le four atteint la température désirée, épluchez soigneusement vos patates douces. La clé ici est de les cuire entièrement à l’eau, jusqu’à ce qu’elles soient parfaitement tendres, facilitant ainsi leur écrasement.

Une fois cuites, transférez les patates douces dans un grand saladier. À l’aide d’une fourchette robuste, écrasez-les jusqu’à obtenir une consistance homogène. Ce sera la base de vos gnocchis.

Confection des gnocchis #

Après avoir préparé la base de vos gnocchis, il est temps d’ajouter la farine et d’assaisonner généreusement avec du sel, du poivre et une pincée de noix de muscade pour rehausser le goût. Mélangez bien pour intégrer tous les ingrédients. Saupoudrez votre plan de travail de farine et commencez à abaisser la pâte au rouleau à pâtisserie.

À l’aide d’un emporte-pièce, découpez des disques d’environ cinq centimètres de diamètre. Placez un dé de fourme d’Ambert au centre de chaque disque, puis refermez la pâte autour du fromage pour former des boulettes. Réservez les gnocchis formés sur une surface farinée.

La touche finale: cuisson et service #

La dernière étape, mais non la moindre, est la cuisson des gnocchis. Faites chauffer une grande casserole d’eau salée jusqu’à ébullition. Plongez-y les gnocchis et attendez qu’ils remontent à la surface, signe qu’ils sont parfaitement cuits. Utilisez une araignée pour les retirer de l’eau.

Dans une poêle, préparez le beurre de sauge en faisant fondre le beurre avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez les feuilles de sauge fraîches pour infuser le mélange, en veillant à ne pas les laisser brunir. Faites revenir les gnocchis dans ce mélange parfumé avant de servir immédiatement, bien chauds pour un maximum de plaisir.

Informations pratiques: Ce plat peut être préparé pour quatre personnes et nécessite environ une heure de préparation et de cuisson. C’est une excellente option pour un repas économique mais impressionnant.

Nombre de convives: 4

Temps de préparation total: environ 60 minutes

Degré de difficulté: Confirmé

Coût estimé: Bon marché

Les gnocchis à la patate douce et fourme d’Ambert constituent un plat réconfortant, idéal pour les soirées d’hiver ou comme repas spécial le week-end. N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajoutant des herbes fraîches ou en ajustant les assaisonnements selon vos goûts. Bon appétit !