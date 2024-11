Découvrez comment réaliser un crumble poire et kiwi croustillant et irrésistible à l’airfryer

Introduction à un dessert innovant #

Cette recette de crumble aux poires et kiwis, préparée avec un airfryer, offre une texture parfaite et un goût remarquable qui ravira vos papilles.

Que vous soyez un novice de la cuisine ou un chef expérimenté, cette recette facile et rapide promet de transformer votre manière de voir les desserts. Sans plus attendre, découvrons ensemble comment réaliser ce délice culinaire.

Les ingrédients nécessaires #

La base de notre crumble est simple et requiert des ingrédients que vous pouvez facilement trouver dans votre cuisine ou votre épicerie locale. Vous aurez besoin de 150 g de beurre, 150 g de farine, et 100 g de sucre blond pour la pâte à crumble. Les stars du plat, les poires et les kiwis, apportent une fraîcheur irrésistible.

À lire Transformez votre goûter en un moment de pur plaisir avec ces bouchées de bananes au beurre de cacahuètes

Ajoutez une touche de fantaisie avec 30 g de noisettes concassées, 20 g de pistaches non salées et 50 g de pépites de chocolat pour enrichir la texture et le goût de votre crumble. Un bouchon d’eau de fleur d’oranger viendra parfumer délicatement votre préparation, créant ainsi une harmonie de saveurs qui éveillera vos sens.

Préparation et cuisson #

Commencez par préparer la pâte à crumble. Pour cela, mélangez le beurre, la farine et le sucre jusqu’à obtenir une consistance friable. C’est cette texture qui donnera au crumble son côté croustillant tant apprécié. Épluchez ensuite les poires et les kiwis, coupez-les en morceaux, et déposez-les dans un plat adapté à l’airfryer.

Après avoir ajouté l’eau de fleur d’oranger et mélangé les fruits, incorporez les noisettes, les pistaches et les pépites de chocolat. Répartissez uniformément la pâte à crumble sur le dessus. Faites cuire le tout pendant 20 minutes à 180 °C. Pour obtenir une couleur dorée parfaite, n’hésitez pas à augmenter la température à 200 °C lors des 5 dernières minutes de cuisson.

Utilisez des fruits de saison pour varier les plaisirs.

Remplacez l’eau de fleur d’oranger par de l’eau de rose pour une note plus florale.

Essayez avec de l’extrait d’amande amère ou de vanille liquide pour une saveur différente.

Le crumble aux poires et kiwis cuit à l’airfryer est une recette pleine de saveurs et de textures qui séduira tous ceux qui y goûteront. Facile à préparer et délicieux à déguster, ce dessert est idéal pour conclure un repas sur une note douce et croustillante. Laissez-vous tenter par cette recette et surprenez vos invités avec un dessert à la fois traditionnel et original. Bon appétit!

À lire Redécouvrez vos croissants rassis avec cette recette de pudding sensationnelle