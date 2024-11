Découvrez comment réaliser un gratin de navet à la weight watchers pour régaler sans culpabiliser

Un plat simple et nutritif #

Ce plat, à la fois simple et délicieux, est idéal pour ceux qui surveillent leur ligne tout en souhaitant se régaler. Préparer un gratin de navet ne requiert que quelques étapes faciles et des ingrédients basiques.

Le navet, souvent sous-estimé, est pourtant riche en fibres et en vitamines, ce qui en fait un choix excellent pour une alimentation équilibrée. Accompagné d’herbes fraîches et d’une touche de parmesan, il se transforme en un mets savoureux qui plaira à toute la famille.

Les ingrédients à rassembler #

Pour réaliser ce gratin léger, vous aurez besoin de 800 g de navets, de deux cuillères à soupe d’huile d’olive, de 100 ml de crème légère à 5% de matière grasse, et de deux cuillères à soupe de parmesan râpé. N’oubliez pas une gousse d’ail pour relever le goût et quelques branches de romarin frais pour ajouter une note aromatique.

Assurez-vous de choisir des navets fermes et sans taches pour un résultat optimal. Le choix des ingrédients joue un rôle crucial dans la réussite de ce plat, donc prenez le temps de sélectionner des produits de qualité.

étapes de préparation du gratin #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Épluchez les navets et coupez-les en quartiers. Frottez un plat à gratin avec la gousse d’ail pelée pour infuser le plat d’une saveur subtile. Disposez ensuite les quartiers de navets dans le plat.

Arrosez les navets avec l’huile d’olive et assaisonnez avec du sel, du poivre et des branches de romarin frais. Versez la crème légère sur le tout et saupoudrez de parmesan râpé. Enfournez pour environ 30 minutes, jusqu’à ce que les navets soient tendres et dorés à la perfection.

Voici une liste des étapes clés pour ne rien oublier :

Préchauffer le four à 180°C.

Préparer les navets et les assaisonner.

Cuire au four pendant 30 minutes.

Le gratin de navet façon Weight Watchers est un excellent choix pour ceux qui cherchent à manger sainement sans sacrifier le goût. Avec ses ingrédients simples et sa préparation rapide, c’est le plat parfait pour un soir de semaine chargé ou un dîner décontracté en famille. Léger mais satisfaisant, il est sûr de satisfaire les palais les plus exigeants tout en restant fidèle à une alimentation consciente des calories.