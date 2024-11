Découvrez comment réaliser une quiche aux choux de Bruxelles, un délice simple et économique pour régaler toute la famille

La quiche, ce classique de la gastronomie française, se réinvente ici avec des choux de Bruxelles pour un résultat à la fois traditionnel et surprenant.

Introduction à la quiche aux choux de Bruxelles #

Que vous soyez un cuisinier novice ou un chef confirmé, cette recette est idéale pour un repas savoureux sans se compliquer la vie.

Riche en saveurs et simple à préparer, cette quiche promet de devenir un plat favori lors de vos diners en famille ou entre amis. Suivez les étapes ci-dessous pour créer une quiche qui éveille les papilles et impressionne vos convives.

Les essentiels de la recette #

Pour réaliser cette quiche, vous aurez besoin de 500 g de choux de Bruxelles, d’une pâte feuilletée prête à l’emploi, de 150 ml de lait, de deux œufs, de 50 g de gruyère AOP râpé, et d’une sélection d’assaisonnements qui inclut du cumin, du sel, du poivre, de la noix de muscade, et du persil frais.

Cette combinaison d’ingrédients, abordables et faciles à trouver, garantit une quiche riche en goûts et textures. Le gruyère AOP ajoute une touche d’onctuosité et de profondeur, tandis que les épices viennent relever délicatement le goût des choux de Bruxelles.

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 200 °C. Pendant ce temps, faites cuire les choux de Bruxelles pendant 10 à 15 minutes dans de l’eau bouillante salée. Égouttez-les ensuite et laissez-les refroidir. Disposez la pâte feuilletée dans un moule à tarte, en piquant le fond avec une fourchette pour éviter qu’elle ne gonfle à la cuisson.

Répartissez ensuite les choux de Bruxelles cuits sur le fond de tarte. Préparez l’appareil à quiche en mélangeant le lait et les œufs battus, puis incorporez le gruyère râpé et les assaisonnements. Versez ce mélange sur les choux. Enfournez pour 25 à 30 minutes jusqu’à ce que la quiche soit dorée et croustillante.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Abordable

Une fois sortie du four, laissez la quiche reposer quelques instants avant de la découper. Servez chaud, saupoudré de persil frais finement haché pour une touche de couleur et de fraîcheur. Vous pouvez accompagner votre quiche d’une salade verte pour un repas complet et équilibré.

En suivant ces instructions simples, vous obtiendrez une quiche aux choux de Bruxelles délicieuse et appétissante, parfaite pour toute occasion. Bon appétit !