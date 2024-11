Découvrez comment rendre vos apéritifs inoubliables avec cette recette unique de muffins à la fourme d’ambert

Introduction à la recette #

Cette recette vous propose une version salée, idéale pour vos apéritifs ou comme entrée originale lors de vos dîners. Incorporant la fourme d’Ambert, un fromage au caractère bien trempé, ces muffins promettent d’être un régal pour les papilles.

Faciles et rapides à préparer, ils combinent le fondant du fromage et le croustillant des lardons, le tout relevé par une touche de ciboulette fraîche. Une expérience gustative à ne pas manquer !

Quels ingrédients pour vos muffins ? #

La réussite de ces muffins réside dans le choix des ingrédients. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 120 g de fourme d’Ambert, 150 g de farine et 3 œufs. Le mélange est levé grâce à un demi-sachet de levure chimique et enrichi de 20 cl de lait entier ainsi que de 60 g de beurre fondu.

Les lardons apportent une note fumée tandis que la ciboulette, finement ciselée, ajoute une touche de fraîcheur. Pour une variante encore plus gourmande, vous pouvez ajouter quelques morceaux de tomates séchées, qui se marient parfaitement avec le caractère de la fourme d’Ambert.

Étapes de préparation #

Pour commencer, préchauffez votre four à 180°C. Beurrez ensuite vos moules à muffins ou utilisez des caissettes en papier pour éviter que la pâte ne colle. Dans un premier récipient, mélangez la farine et la levure, puis incorporez la fourme d’Ambert, préalablement émiettée ou coupée en dés.

Dans un second saladier, battez les œufs avec le beurre fondu et le lait. Ajoutez la ciboulette ciselée, salez et poivrez selon votre goût. Incorporez ensuite petit à petit le mélange de farine et de fromage, puis versez la préparation dans les moules. Enfournez et laissez cuire pendant 25 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient bien dorés.

Voici un résumé pratique des étapes clés :

Préchauffer le four à 180°C.

Beurrer les moules à muffins ou utiliser des caissettes en papier.

Mélanger farine, levure et fourme d’Ambert.

Battre les œufs avec le beurre et le lait, ajouter la ciboulette, saler et poivrer.

Incorporer le mélange sec, verser dans les moules et cuire 25 minutes.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez des muffins savoureux et originaux qui raviront vos invités. Servez-les tièdes pour un maximum de plaisir. Bonne dégustation !