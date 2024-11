Découvrez comment transformer des navets et du jambon en un gratin réconfortant qui surprendra vos convives

Introduction au plat : un gratin pas comme les autres #

Pourtant, un légume racine moins commun peut transformer cette idée préconçue en un plat étonnamment savoureux et réconfortant. Nous parlons ici des navets, combinés au jambon pour créer un gratin qui éveille les papilles et réchauffe les cœurs.

Ce gratin de navets au jambon est une excellente manière de redécouvrir ce légume souvent sous-estimé. Avec une préparation simple et un coût abordable, ce plat se positionne comme un choix idéal pour un dîner familial ou un repas entre amis.

L’assemblage des ingrédients #

La base du gratin repose sur des ingrédients simples mais essentiels. Il vous faudra 800 grammes de navets, 200 grammes de jambon (blanc ou fumé selon vos préférences), 200 millilitres de crème fraîche épaisse, et 100 grammes de fromage râpé, de type emmental ou comté pour plus de saveur. Une gousse d’ail, ainsi que du sel, du poivre et de la muscade, viennent compléter la liste pour relever le goût.

Chaque ingrédient joue un rôle clé dans la texture et la saveur du plat. Les navets apportent une douceur subtile, parfaitement équilibrée par la richesse de la crème et la force du fromage fondu. Le jambon, quant à lui, ajoute une note salée et texturée qui rend le gratin irrésistiblement appétissant.

La préparation étape par étape #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Épluchez les navets et découpez-les en rondelles fines pour une cuisson uniforme. Le jambon doit être coupé en petits morceaux. Frottez un plat à gratin avec la gousse d’ail pour infuser subtilement le plat avec son arôme, puis disposez une couche de navets au fond du plat.

Alternez les couches de navets et de jambon, en terminant par une couche de navets. Dans un bol, mélangez la crème fraîche avec les assaisonnements et versez le tout sur les couches de navets et de jambon. Saupoudrez généreusement de fromage râpé avant d’enfourner pour 40 minutes, jusqu’à ce que le gratin soit doré et les navets tendres.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un gratin de navets au jambon délicieux et réconfortant, parfait pour toute occasion. Ce plat peut facilement devenir un favori chez vous, offrant chaleur et satisfaction à chaque bouchée. N’oubliez pas que la clé est dans la superposition des saveurs et la cuisson parfaite pour un résultat fondant et doré. Bon appétit!

