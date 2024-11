Découvrez comment transformer votre dîner avec notre recette de Saint-Jacques au beurre de sauge

Introduction à la recette #

Cette association, accompagnée d’une onctueuse purée de courge butternut et patate douce, promet une explosion de saveurs en bouche. Parfait pour un dîner élégant ou une occasion spéciale, ce plat allie simplicité et raffinement.

Les noix de Saint-Jacques, connues pour leur texture délicate et leur goût subtil, sont magnifiées par le beurre de sauge aromatique. Cette herbe, avec ses notes légèrement poivrées, apporte une dimension nouvelle à ce mollusque prisé.

Préparation de la purée #

Commencez par la base de ce plat : la purée. Utilisez une courge butternut et des patates douces pour leur douceur naturelle. Épluchez et coupez les légumes en cubes avant de les faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Une fois cuits, mixez-les avec un peu de beurre et de lait pour obtenir une texture lisse et crémeuse.

La clé de cette purée réside dans son assaisonnement. Une pincée de sel et de poivre suffit souvent, mais n’hésitez pas à ajouter une touche d’ail ou de muscade pour une saveur plus prononcée. Cette purée constitue non seulement un excellent accompagnement pour les Saint-Jacques, mais elle peut aussi servir dans d’autres plats principaux ou comme garniture.

Les Saint-Jacques au beurre de sauge #

Pour les Saint-Jacques, le choix de la fraîcheur est primordial. Assaisonnez-les simplement avec du sel et du poivre. Dans une poêle, faites fondre du beurre avec un filet d’huile d’olive et ajoutez les feuilles de sauge. Laissez-les frémir quelques minutes pour infuser le beurre avant de les retirer.

Placez ensuite les Saint-Jacques dans la poêle et faites-les saisir rapidement de chaque côté, juste assez pour qu’elles soient dorées à l’extérieur tout en restant moelleuses à l’intérieur. L’alliance du beurre de sauge et de la texture soyeuse des Saint-Jacques crée un mélange de saveurs inoubliable.

Épluchez et coupez la courge butternut et la patate douce en cubes.

Faites cuire les légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

Assaisonnez les noix de Saint-Jacques et faites-les cuire dans le beurre de sauge.

Mixez les légumes cuits avec du beurre et du lait pour la purée.

Servez les Saint-Jacques sur la purée et décorez avec des feuilles de sauge croustillantes.

Cette recette de Saint-Jacques au beurre de sauge avec purée de courge butternut et patate douce est plus qu’un simple plat ; c’est une expérience culinaire qui ravira vos sens. Elle est idéale pour impressionner vos invités lors d’un dîner ou pour profiter d’un repas réconfortant et élégant chez vous. Bon appétit!

