Découvrez la charlotte aux pommes de Philippe Etchebest : une recette simple pour un dessert plein de nostalgie

Un dessert simple et nostalgique #

Utilisant du pain de mie beurré à la place des biscuits traditionnels, cette recette offre un croustillant délicieux qui contraste parfaitement avec le fondant des pommes.

Ce dessert, dénué de crème, se distingue par sa simplicité et son élégance. Il séduit aussi bien les petits que les grands, évoquant les souvenirs d’enfance et les goûters chez les grands-parents.

La pomme, un fruit aux multiples bienfaits #

La pomme, élément central de cette recette, est reconnue pour ses nombreux avantages pour la santé. Riche en fibres, notamment la pectine, elle contribue à réduire l’absorption du mauvais cholestérol et à réguler le glucose dans le sang.

Elle contient également du potassium, qui aide à maintenir un rythme cardiaque régulier, ainsi que des antioxydants, tels que les polyphénols et les flavonoïdes, qui protègent contre le vieillissement cellulaire et l’inflammation.

Étape par étape : la préparation de la charlotte #

Philippe Etchebest partage avec passion cette recette qui rappelle son enfance. Le processus commence par la préparation des pommes, cuites à feu moyen avec du beurre et un peu de sucre, puis mélangées à de la cannelle et de la chapelure pour épaissir la compote.

Le pain de mie, après avoir été débarrassé de ses bords, est coupé et beurré avant d’être arrangé dans un moule, formant ainsi la base croustillante de la charlotte. Une fois les pommes disposées et le dessus de la charlotte couvert d’une dernière couche de pain, le tout est cuit au four et laissé à reposer avant de démouler.

Voici une liste des ingrédients nécessaires pour réaliser cette charlotte aux pommes :

1,2 kg de pommes Golden

210 g de beurre

40 g de sucre en poudre

1 cuillère à café de cannelle en poudre

12 tranches de pain de mie

40 g de chapelure

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un dessert gourmand qui ravira vos convives. Un classique revisité, où la simplicité des ingrédients s’harmonise avec les saveurs d’antan pour un résultat à la fois régressif et raffiné. Que ce soit pour un repas en famille ou un moment de partage entre amis, la charlotte aux pommes de Philippe Etchebest est un choix de dessert qui promet d’émouvoir et de satisfaire.