Découvrez la purée d’automne qui va vous réchauffer : butternut, œuf au plat et fromage de chèvre

Une recette réconfortante aux saveurs d’automne #

La courge butternut, avec sa texture douce et son goût sucré, se prête merveilleusement bien à la confection d’une purée onctueuse. Ajoutez à cela la richesse d’un œuf au plat et la fraîcheur d’un fromage de chèvre, et vous obtenez un plat complet, idéal pour réchauffer les soirées fraîches.

Cette recette simple et rapide à préparer est parfaite pour un déjeuner sur le pouce ou un brunch dominical. Elle associe la douceur de la butternut à la gourmandise d’un œuf coulant et au caractère d’un fromage de chèvre, créant ainsi un équilibre parfait entre les saveurs et les textures.

Comment préparer cette purée automnale ? #

La préparation de cette purée commence par la cuisson de la butternut et des pommes de terre, deux ingrédients qui forment la base de ce plat. Après les avoir épluchées et coupées, il suffit de les cuire dans de l’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Une fois égouttées, le passage au moulin à légumes garantit une texture parfaitement lisse et crémeuse.

Parallèlement, préparez une persillade de champignons, en faisant revenir de l’ail et des champignons dans de l’huile, avant de saupoudrer de persil frais haché. Cette touche apporte une dimension aromatique qui se marie à merveille avec la purée de courge.

Le petit plus qui fait toute la différence #

Le secret de ce plat réside dans l’ajout final de l’œuf au plat et des dés de fromage de chèvre. L’œuf, avec son jaune encore coulant, apporte une onctuosité supplémentaire, tandis que le fromage de chèvre offre un contraste de texture et une pointe d’acidité qui éveille les papilles. Ensemble, ils transforment une simple purée en un repas savoureux et complet.

Avant de servir, une rapide passage sous le gril du four permet de légèrement dorer le fromage, ajoutant une dimension visuelle appétissante et un léger croquant qui contraste agréablement avec la douceur de la purée.

1 courge butternut

5 pommes de terre moyennes

300 g de champignons mélangés

4 œufs

150 g de fromage de chèvre

1 bouquet de persil frais

1 gousse d’ail

Sel, poivre et huile pour cuisson

En somme, cette recette de purée de courge butternut est plus qu’un simple plat : c’est une véritable expérience culinaire qui réchauffe le cœur et régale les sens. Simple à réaliser, elle est parfaite pour introduire de la variété dans vos repas d’automne et impressionner vos invités avec un plat à la fois traditionnel et original. Alors, n’attendez plus pour tester cette recette et faire de votre table un véritable festin automnal.

