Découvrez la purée de courge butternut qui va révolutionner vos repas d’automne : œuf au plat et fromage pour un confort ultime

Une recette automnale réinventée #

Cette saison, la courge butternut prend le devant de la scène pour vous offrir une expérience culinaire réconfortante et savoureuse. Imaginez une purée onctueuse de courge, rehaussée d’un œuf au plat coulant et de dés de fromage fondant, un vrai délice pour les papilles.

Parfaite pour un déjeuner rapide ou un brunch convivial, cette recette facile à préparer promet de ravir tous vos convives. Son secret ? La combinaison de textures et de saveurs qui éveille les sens et réchauffe le cœur durant les journées fraîches d’automne.

Ingrédients et préparation #

La base de cette purée réside dans la qualité des ingrédients. Vous aurez besoin de courge butternut, de pommes de terre moyennes, de lait (de noisettes ou de vache), d’une noisette de beurre, ainsi que des champignons variés pour ajouter une note rustique. Ne pas oublier l’indispensable œuf au plat et les dés de fromage de chèvre charolais pour couronner le tout.

À lire Découvrez la cocotte en fonte à prix cassé chez Lidl : une offre à ne pas manquer pour des repas réconfortants

Commencez par cuire les pommes de terre et la courge en dés dans de l’eau salée, puis passez-les au moulin à légumes pour obtenir cette texture veloutée tant recherchée. Pendant ce temps, faites revenir les champignons avec de l’ail et du persil, et cuisez les œufs à la perfection. L’assemblage final dans des assiettes résistantes au four ajoutera cette touche gratinée irrésistible.

Variations et accompagnements #

Cette recette est facilement modifiable selon vos goûts ou les ingrédients disponibles. Pour une touche plus gourmande, pourquoi ne pas remplacer le lait de noisettes par de la crème épaisse ? Les amateurs de textures croquantes pourront également ajouter des noisettes torréfiées ou des graines de courge sur le dessus avant de passer au grill.

Accompagnez cette purée d’une salade fraîche et croquante pour équilibrer le repas. Une vinaigrette à l’huile de noix ou à la citrouille pourrait être une alliance intéressante pour rester dans le thème de l’automne.

Liste des ingrédients principaux :

À lire Découvrez comment réaliser un cake au jambon et aux olives si moelleux qu’il vous fera fondre de plaisir

700 g de courge butternut

5 pommes de terre moyennes

10 cl de lait de noisettes ou de vache

1 noisette de beurre

300 g de champignons mélangés

4 œufs

Fromage de chèvre charolais, coupé en dés

Sel et poivre pour l’assaisonnement

En résumé, cette purée de courge butternut n’est pas seulement un plat, c’est une véritable expérience automnale qui transforme le repas en un moment de partage et de plaisir. N’attendez plus pour l’essayer et voir vos proches se régaler autour de cette recette chaleureuse et originale. Bon appétit !