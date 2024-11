Découvrez la recette de lasagnes à petit prix de Philippe Etchebest, une méthode simple pour régaler toute la famille

Les lasagnes, ce plat italien par excellence, se déclinent en de nombreuses versions, mais celle de Philippe Etchebest est particulièrement attractive de par sa simplicité et son coût très abordable.

Une recette économique qui enchante les papilles #

Utilisant des ingrédients du quotidien, le chef étoilé propose une méthode accessible à tous pour réussir ce plat convivial qui ravit petits et grands.

Dans sa version, Etchebest met en avant la qualité des produits utilisés, comme la viande hachée de chez le boucher, qui ne rend pas d’eau, et les tomates fraîches, gages d’une sauce savoureuse. Cette recette se veut être une réponse parfaite pour ceux cherchant à allier économie et plaisir de la table.

Faites vos propres pâtes à lasagnes #

Philippe Etchebest ne s’arrête pas à la préparation de la garniture, il va plus loin en encourageant ses spectateurs à réaliser leur propre pâte à lasagnes. Rien de bien compliqué : quelques œufs, de la farine et un peu de sel suffisent pour obtenir une pâte fraîche et savoureuse. Le chef insiste sur le repos de la pâte, crucial pour faciliter l’étalage.

Le secret réside dans l’utilisation d’un laminoir pour obtenir une épaisseur uniforme, mais un simple rouleau à pâtisserie peut aussi faire l’affaire. L’astuce est de travailler la pâte en portions pour mieux contrôler l’épaisseur et la texture. Une fois la pâte prête, elle peut être utilisée immédiatement ou laissée à sécher, selon l’organisation de votre repas.

Les secrets d’une sauce réussie #

La sauce tomate, cœur battant des lasagnes, est un autre point sur lequel Philippe Etchebest insiste. Le chef recommande l’utilisation de tomates fraîches, pelées et concassées, cuisinées avec des oignons et de l’ail finement hachés. L’ajout de thym frais et de piment d’Espelette apporte cette touche caractéristique qui rehausse le goût de la viande.

Lors de la cuisson, il est important de laisser mijoter la sauce à feu doux pour en concentrer les saveurs. La patience est ici récompensée par une sauce riche et onctueuse qui s’harmonisera parfaitement avec les autres composants du plat.

100 g de gruyère râpé

Pâte à lasagne, fraîche ou sèche

500 ml de béchamel

5 tomates charnues

2 oignons frais

5 gousses d’ail

2 branches de thym frais

3 pincées de piment d’Espelette

600 g de viande hachée de qualité

20 cl de fond de bœuf (ou de veau)

Un filet d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

En suivant ces étapes et conseils de Philippe Etchebest, vous êtes maintenant prêt à entreprendre la réalisation de lasagnes qui émerveilleront vos convives. N’oubliez pas que la clé d’un plat réussi est également dans le plaisir de le partager. Bonne cuisine !

