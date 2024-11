Découvrez le menu de la semaine : des plats réconfortants aux saveurs de saison pour égayer vos soirées d’hiver

Des débuts délicieux pour chaque journée #

Lundi, nous ouvrons le bal avec des feuilletés de poireaux et brie qui promettent de réveiller vos papilles. Le blésotto aux champignons et le crémeux de panais suivent, offrant une harmonie parfaite entre douceur et texture.

La journée se termine sur une note sucrée avec des verrines de cheesecake aux clémentines, apportant fraîcheur et légèreté à la fin de votre repas. Un début de semaine gourmand qui prépare le terrain pour des découvertes culinaires enrichissantes.

Mardi et mercredi : voyages gustatifs #

Le mardi, le menu prend des couleurs méditerranéennes. La soupe de champignons au thym lance le repas, suivi par un tajine aux pruneaux qui mélange sucré et salé, pour un résultat époustouflant. Le gâteau sablé aux noix de pécan clôturera votre repas sur une touche croquante et fondante.

Mercredi, votre repas se veut créatif avec une quiche à la betterave et au chèvre. La douceur de la purée de courge complète parfaitement le repas, et la tarte au chocolat et caramel sans gluten vient satisfaire tous les gourmands en quête de plaisirs sucrés.

Jeudi à samedi : des saveurs pour tous les goûts #

Jeudi, la crème de topinambour aux noisettes introduit subtilement des saveurs raffinées, suivie d’une salade de chou-fleur et riz aux herbes fraîches. Les verrines de mousse à la noisette concluent ce repas avec élégance.

Vendredi et samedi, les repas deviennent de plus en plus conviviaux et festifs. Le gratin de potiron du vendredi soir précède les poires confites aux épices, tandis que le samedi, la tourte butternut et les crêpes Suzette à la clémentine préparent le terrain pour un week-end de festivités.

Dimanche : un festin familiale pour clôturer la semaine #

Pour ce dernier jour, la quiche aux poireaux, miel et curry ouvre le bal d’un repas dominical riche et savoureux. La souris d’agneau caramélisée vient ensuite régalée tous les convives, avant de laisser place à la traditionnelle tarte tatin, rappelant les doux souvenirs familiaux.

Cette semaine riche en goûts et en émotions culinaires promet de vous laisser des souvenirs impérissables et de satisfaire toutes les papilles.

Chaque plat a été soigneusement choisi pour vous offrir une expérience culinaire unique et réconfortante. Bonne dégustation !