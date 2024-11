Découvrez le secret des chocolats belges : une immersion fascinante dans les coulisses de leur fabrication

Le début du parcours chocolaté #

Saviez-vous que sa fabrication est un art délicat qui commence bien avant la naissance des tablettes et pralines que nous savourons ? La transformation commence par un voyage fascinant, de la fève de cacao jusqu’aux délices finis que nous connaissons tous.

Cette aventure commence à la Chocolaterie Galler, située à Vaux-sous-Chèvremont, où le chocolat, déjà sous forme liquide, nous arrive grâce à un partenariat étroit avec des torréfacteurs experts. C’est ici que le chocolat commence son périple dans les ateliers, guidé par des tuyaux aériens, prêt à être transformé en gourmandises.

à la découverte de l’enrobage #

L’enrobage est une technique fascinante où le cœur du chocolat, le fourrage, est créé avant d’être entièrement enveloppé de chocolat. Ce processus est crucial pour la création des pralines, nécessitant près de 48 heures pour atteindre la perfection. Le mélange des ingrédients commence dans une machine, où chocolat et sirops fusionnent.

Après avoir ajouté du beurre de cacao et mélangé à nouveau, le fourrage est étalé sur des tables de marbre pour refroidir. Le contrôle précis de la température et l’épaisseur du fourrage sont essentiels pour garantir une texture et une consistance parfaites avant le découpage et l’enrobage final.

Le moulage, un processus automatisé #

Contrairement à l’enrobage, le moulage est une méthode plus automatisée, souvent utilisée pour les barres et les tablettes fourrées. Dans ce processus, le chocolat est coulé dans des moules préchauffés pour former une coque parfaite, prête à accueillir un délicieux fourrage.

Les moules passent ensuite par une série de vibrations pour éliminer les bulles d’air, assurant une finition lisse et brillante. Après le remplissage, une nouvelle couche de chocolat vient sceller la barre avant un dernier passage dans un tunnel de froid pour fixer le tout.

Liste des saveurs disponibles chez Galler :

19 saveurs de bâtons chocolatés

24 types de pralines

La visite de la Chocolaterie Galler révèle non seulement les techniques de fabrication du chocolat, mais aussi l’attention méticuleuse portée à chaque détail. De la sélection des fèves de cacao à la finition des produits, chaque étape est pensée pour garantir une qualité exceptionnelle. Si vous avez l’occasion de visiter, vous découvrirez un monde où tradition et innovation se rencontrent pour créer des chocolats qui sont non seulement délicieux mais aussi des œuvres d’art.

La prochaine fois que vous dégusterez un chocolat Galler, pensez au voyage complexe et passionnant qu’il a entrepris pour arriver jusqu’à vous. Chaque bouchée est le résultat d’un travail d’amour et d’expertise, conçu pour apporter un peu de bonheur dans notre quotidien souvent trop rapide.