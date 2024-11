Découvrez les 20 plats que les Français adorent commander sur Deliveroo : surprises et classiques au menu

Les incontournables de la cuisine livrée #

En 2024, Deliveroo a révélé quels étaient les mets préférés des Français. Surprenant ou prévisible, le classement est dominé par des plats qui allient tradition et modernité.

La saucisse purée, servie de manière traditionnelle par Bouillon Service à Paris, prend la tête du classement. Ce plat, simple en apparence mais riche en saveurs, montre que le goût pour les recettes authentiques ne faiblit pas. Juste derrière, la pita chawarma de Mezzencore et le croissant de Maison Kayser démontrent que le palais français est à la fois diversifié et attaché à ses racines.

Un mélange de cultures dans l’assiette #

Les résultats montrent également une ouverture sur le monde avec des plats comme le döner kebab de Sürpriz et le tacos de chez O’Tacos, illustrant l’acceptation et l’appréciation par les Français de recettes internationales. Ces choix reflètent une tendance croissante à explorer de nouvelles saveurs tout en restant fidèles à des goûts plus traditionnels.

Le burger, avec différentes interprétations comme le Classic cheeseburger de Dumbo et le Burger GLD de G La Dalle, confirme sa place de choix dans les commandes des Français. Cette variété dans le classement souligne une envie de confort food réinventée, appréciée pour son côté réconfortant et gourmand.

Des choix locaux et éthiques #

Le classement révèle aussi une tendance vers des choix plus locaux et éthiques. Par exemple, les bananes bio Cavendish de chez Carrefour témoignent d’un intérêt croissant pour des options alimentaires responsables. De même, la burrata cœur de crème de chez Monoprix montre une préférence pour des produits à la fois gourmands et de qualité.

Cette évolution des habitudes alimentaires vers des choix plus conscients se voit également dans l’inclusion de plats sans gluten, comme la merveille de Yann Couvreur, qui combine plaisir et bien-être. Cette sensibilité aux besoins spécifiques est un indicateur clé des futures tendances culinaires.

Voici une liste récapitulative des plats préférés des Français selon Deliveroo :

Saucisse au couteau et purée, Bouillon Service, Paris

Pita chawarma au poulet, Mezzencore, Paris

Croissant, Maison Kayser, Paris

Gratin de penne façon Livio, Livio Piu, Paris

Classic cheeseburger, Dumbo, Paris

Döner kebab, Sürpriz, Paris

Tacos taille L, O’Tacos, Paris

Pepe tenders, Pepe Chicken, Paris

Burger GLD, G La Dalle, Paris

Bananes bio Cavendish, Carrefour, Paris

Burger the beast, Kokomo, Bordeaux

KB cheeseburger, Kaffee Berlin, Lyon

Kebab berliner, Nef’s Berliner Kebab, Lille

Burrata cœur de crème fondant, Monoprix, Paris

La merveille (sans gluten), Yann Couvreur, Paris

8 pièces boneless, Wingstop, Paris

Poké création, Pokawa, Paris

Bobun spécial boeuf, Le Petit Cambodge, Paris

Poké signature saumon, Mypoké, Strasbourg

Margherita D.O.P, Tripletta, Paris

Cette liste n’est pas seulement un reflet des préférences culinaires actuelles, mais aussi un indicateur des mouvements gastronomiques futurs, où tradition et innovation coexistent harmonieusement dans le paysage culinaire français.