Les préférences culinaires des Français révélées #

En 2024, Deliveroo a levé le voile sur les choix gastronomiques prédominants en France. La révélation des 20 plats les plus commandés offre un aperçu fascinant des préférences des consommateurs français.

À la tête de ce classement, la saucisse au couteau accompagnée de purée a su séduire les papilles grâce à sa simplicité et son authenticité. Ce plat, servi par Bouillon Service à Paris, symbolise l’appréciation croissante pour la cuisine traditionnelle française.

La diversité culinaire à l’honneur #

Le palmarès ne se limite pas à la gastronomie française. Il témoigne d’une ouverture remarquable sur le monde. La pita chawarma au poulet, en deuxième position, est un exemple éloquent de cette diversité, offrant un voyage gustatif directement depuis le Moyen-Orient jusqu’aux rues parisiennes via Mezzencore.

En outre, le croissant, ce classique indémodable de la boulangerie française, continue de charmer et s’est vu attribuer la troisième place. Maison Kayser, avec son savoir-faire reconnu, confirme que même les simples plaisirs restent des incontournables.

Les tendances émergentes et les surprises de la liste #

À travers cette liste, certaines tendances se démarquent clairement. Par exemple, la présence de plats tels que le döner kebab et le tacos montre une inclinaison pour les fast-foods de qualité, combinant rapidité et saveurs riches. Ces choix reflètent une modernité dans les habitudes alimentaires des Français, qui privilégient de plus en plus la diversité et la facilité d’accès.

Surprise de cette année, la banane bio Cavendish de Carrefour a fait son entrée dans le top 20. Ce choix pourrait signaler un mouvement vers des options plus saines et biologiques, même dans le cadre de commandes à domicile.

Voici un aperçu des plats qui ont marqué 2024 :

Saucisse au couteau et purée, Bouillon Service

Pita chawarma au poulet, Mezzencore

Croissant, Maison Kayser

Gratin de penne façon Livio, Livio Piu

Classic cheeseburger, Dumbo

Döner kebab, Sürpriz

Tacos taille L, O’Tacos

Pepe tenders, Pepe Chicken

Burger GLD, G La Dalle

Bananes bio Cavendish, Carrefour

La liste complète des plats les plus commandés reflète non seulement les goûts variés des consommateurs français mais aussi l’évolution constante de notre rapport à la nourriture. Elle témoigne de la richesse de l’offre disponible et de l’adaptabilité des services de livraison à répondre à des demandes diversifiées et parfois surprenantes.