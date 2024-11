Découvrez les coulisses d’une chocolaterie belge : secrets et techniques derrière la confection de vos délices chocolatés

De la fève à la praline : un parcours fascinant #

À la chocolaterie Galler, chaque étape de la fabrication est pensée pour sublimer ce précieux ingrédient. La chocolaterie ne torréfie pas elle-même ses fèves, mais reçoit le chocolat liquide prêt à être transformé, suivant des recettes exclusives et méticuleusement élaborées.

Une fois dans les ateliers, le chocolat voyage à travers des tuyaux situés au plafond, assurant une distribution fluide à chaque étape de la production. Dans le local de recherche et développement, où les fourrages sont créés, l’équilibre des saveurs est constamment ajusté pour atteindre la perfection dans chaque bouchée.

L’art de l’enrobage : une technique raffinée #

L’enrobage nécessite un savoir-faire particulier où le cœur de la praline, le fourrage, est d’abord créé. Il est ensuite enveloppé de chocolat, une méthode qui confère aux pralines leur texture et leur goût distinctifs. Ce processus débute par le mélange des ingrédients du fourrage, comme du chocolat et du sirop, pour créer une base homogène et savoureuse.

Après avoir mélangé, le fourrage est étalé sur des tables de marbre pour une période de refroidissement de 24 heures, essentielle pour obtenir la texture désirée. Les artisans chocolatiers, tels que Samir, jouent un rôle crucial en ajustant leur technique pour assurer une consistance et une qualité constantes à chaque lot de production.

Le moulage : précision et innovation #

Le moulage, principalement utilisé pour les barres et les tablettes, est un processus plus automatisé mais tout aussi fascinant. Le chocolat est coulé dans des moules préchauffés pour créer une coque parfaite. Cette étape est vitale pour garantir que le chocolat adhère aux formes désirées sans imperfections.

Une fois les coques formées, elles passent par une série de vibrations pour éliminer les bulles d’air, assurant une finition lisse et brillante. Le fourrage est ensuite ajouté, et les tablettes passent une dernière fois dans un tunnel de froid pour fixer le tout avant l’emballage final, prêt à être dégusté par les amateurs de chocolat.

Dans le cadre de notre visite, nous avons aussi découvert quelques aspects intéressants de la production :

La chocolaterie utilise des ingrédients certifiés équitables, renforçant son engagement envers des pratiques durables.

Les techniques d’enrobage et de moulage sont conçues pour minimiser le gaspillage, avec des produits imparfaits proposés à des prix réduits pour éviter le gaspillage alimentaire.

Des innovations sont en cours pour remplacer l’aluminium, un pas de plus vers une production respectueuse de l’environnement.

Cette visite à la chocolaterie Galler nous a permis de comprendre l’importance de chaque détail dans la création du chocolat. De la sélection des fèves à la technique d’enrobage, chaque étape est essentielle pour garantir la qualité et la saveur qui font la renommée des chocolats belges. Un savoir-faire exceptionnel que l’on retrouve dans chaque bouchée de ces délices chocolatés.