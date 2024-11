Les amateurs de cuisine s’émerveilleront : le couvercle Airfryer pour Cookeo à prix réduit sur Amazon

Un accessoire révolutionnaire pour votre Cookeo #

C’est désormais possible grâce au couvercle Extra Crisp de Moulinex, qui ajoute une nouvelle dimension à votre appareil multifonction. Ce couvercle, actuellement en promotion sur Amazon, ouvre un champ de possibilités culinaires, permettant de préparer des plats croustillants tout en préservant la tendreté des aliments.

Le principe est simple : il suffit de fixer le couvercle Extra Crisp sur votre Cookeo pour métamorphoser instantanément votre appareil en un système de cuisson à air chaud. La réduction actuelle de 20 % rend cet accessoire encore plus attrayant, le faisant passer de 89,99 euros à seulement 72 euros.

La polyvalence à portée de main #

Ce couvercle n’est pas qu’un simple gadget, il est une réelle innovation dans l’univers de la cuisine santé. Grâce à lui, vous pouvez rôtir, griller, frire et même cuire des gâteaux. L’utilisation est de surcroît facilitée par une interface digitale intuitive qui rend son utilisation à la fois simple et agréable.

Outre ses fonctions pratiques, le couvercle Extra Crisp est conçu pour être facile à entretenir. Un rapide passage d’éponge suffit pour le nettoyer après utilisation. De plus, Moulinex garantit la réparabilité de cet accessoire pour une durée allant jusqu’à 15 ans, assurant ainsi sa longévité.

Une cuisson plus saine et rapide #

L’attrait principal de la technologie Air Fryer réside dans sa capacité à cuisiner avec peu ou sans huile, promouvant un mode de vie plus sain sans compromettre le goût ou la texture des aliments. Les adeptes de la cuisine saine apprécieront particulièrement cet aspect, tout en bénéficiant d’une cuisson jusqu’à 30% plus rapide comparée à un four traditionnel.

Avec la compatibilité universelle pour tous les Cookeo de 6 litres, ce couvercle représente une véritable valeur ajoutée pour tous les utilisateurs de Cookeo. Il ne nécessite aucun préchauffage, ce qui permet de gagner un temps précieux en cuisine.

Voici quelques-unes des fonctions clés offertes par le couvercle Extra Crisp :

Capacité à frire sans ou avec très peu d’huile

Compatibilité avec tous les modèles de Cookeo de 6 litres

Cuisson 30% plus rapide que les méthodes conventionnelles

Interface utilisateur simple et intuitive

En somme, que vous soyez un cuisinier amateur désireux d’expérimenter avec de nouvelles recettes ou un chef chevronné cherchant à optimiser son temps en cuisine, le couvercle Extra Crisp de Moulinex est une excellente addition à votre arsenal culinaire. Profitez de la promotion actuelle pour enrichir votre expérience Cookeo. Un monde de saveurs croustillantes et de plats sains vous attend.