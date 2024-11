Les croquettes de butternut : une recette automnale à savourer en famille, découvrez comment enchanter vos papilles

Quand les feuilles commencent à rougir et que l'air se rafraîchit, rien ne vaut un plat qui apporte chaleur et réconfort.

Une recette automnale qui réchauffe le cœur #

Les croquettes de butternut, avec leur douceur sucrée et leur texture croustillante, incarnent parfaitement cette sensation automnale tant recherchée. Imaginez-vous dégustant ces petites merveilles dorées, blotti confortablement dans votre canapé.

La courge butternut, avec sa chair tendre et légèrement sucrée, se prête à merveille à une multitude de recettes, mais elle atteint des sommets de plaisir dans ces croquettes. Ce plat, simple à réaliser, promet de régaler petits et grands, transformant chaque bouchée en un moment de pure gourmandise.

La préparation : un moment de partage en cuisine #

Préparer ces croquettes est un véritable jeu d’enfant et offre un moment idéal pour impliquer toute la famille. Commencez par préchauffer votre four, puis coupez la butternut en deux et retirez les graines. Un filet d’huile d’olive et une pincée de sel suffisent pour exalter les saveurs naturelles de la courge lors de la cuisson.

Après la cuisson, le mélange des ingrédients tels que le parmesan, la chapelure, et les épices transforme la chair tendre de la butternut en une farce parfaite pour vos croquettes. Laissez les enfants former les croquettes et les enrober de chapelure, transformant cette étape en un plaisant atelier culinaire.

La sauce : la touche finale qui fait toute la différence #

Une bonne croquette se doit d’être accompagnée d’une sauce à la hauteur. Pour cela, une combinaison de feta, ricotta, et yaourt crée une base crémeuse, tandis que le miel et le citron apportent une touche de fraîcheur et d’acidité qui balance parfaitement le goût sucré de la butternut.

Simple à préparer, cette sauce onctueuse peut être personnalisée selon vos goûts. Ajoutez des herbes fraîches ou une pointe de piment pour une version plus relevée. Quelle que soit la variante choisie, elle promet de magnifier chaque croquette en lui donnant ce petit « plus » qui ravit les papilles.

Voici une liste des ingrédients nécessaires pour ces délicieuses croquettes :

1 courge butternut

5 gousses d’ail

Sel et huile d’olive

60g de parmesan

40g de poudre de noisettes

30g de chapelure

2 cuillères à soupe de persillade

2 cuillères à café de paprika fumé

70g de cheddar râpé

10g de ciboulette

Cette recette de croquettes de butternut est plus qu’un simple plat ; c’est une véritable célébration des saveurs automnales qui apporte à chaque bouchée son lot de réconfort. Alors, n’attendez plus, enfilez votre tablier et laissez-vous guider par les arômes et les couleurs de cette saison bénie des gourmands.