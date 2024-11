Les secrets de la vitamine c révélés : comment elle influence votre santé et votre humeur au quotidien

Impact de la vitamine C sur la prévention des maladies #

De nombreux spécialistes suggèrent que bien que la prise de vitamine C ne garantisse pas une protection totale contre les rhumes, elle pourrait réduire leur durée et atténuer la sévérité des symptômes. Ainsi, intégrer des oranges ou d’autres agrumes à votre petit-déjeuner pourrait être plus qu’une simple tradition hivernale.

Il est important de noter, cependant, que la consommation régulière de suppléments de vitamine C n’a pas prouvé sa capacité à prévenir les rhumes. Selon Caroline Young, diététicienne aux États-Unis, ces suppléments peuvent néanmoins jouer un rôle dans la réduction de la durée des maladies et la modération des symptômes.

Quantité optimale de vitamine C à consommer #

En France, la dose quotidienne recommandée de vitamine C est fixée à 110 mg pour les adultes et adolescents de plus de 13 ans. Toutefois, cette dose peut être augmentée temporairement entre 100 à 200 mg lors de la lutte contre un rhume ou après un effort physique intense. Cela dit, les experts conseillent de privilégier les sources naturelles de vitamine C plutôt que les compléments alimentaires.

À lire Attention, ce fruit adoré risque de disparaître des étals cet hiver : découvrez lequel et pourquoi

Les fruits et légumes sont vos meilleurs alliés pour une alimentation riche en vitamine C. Non seulement les agrumes, mais aussi des aliments comme les pommes de terre, les épinards et les poivrons jaunes, qui contiennent jusqu’à trois fois plus de vitamine C qu’une orange, sont d’excellentes sources de ce nutriment essentiel.

Risques liés à un excès de vitamine C #

Si la vitamine C est solubles dans l’eau et que tout excédent est normalement éliminé par les urines, dépasser le seuil de 2000 mg par jour peut entraîner des troubles digestifs tels que nausées, crampes et diarrhées. Il est donc crucial de respecter les recommandations et de ne pas tomber dans l’excès, même en période de maladie.

Blanca Garcia, diététicienne-nutritionniste, ajoute que la consommation excessive de vitamine C sur le long terme peut également conduire à la formation de calculs rénaux. De plus, une surabondance de cette vitamine pourrait augmenter l’absorption du fer, ce qui peut être problématique pour les individus souffrant de conditions telles que l’hémochromatose.

En guise de conclusion, voici quelques aliments riches en vitamine C à intégrer dans votre régime :

À lire Découverte d’une soupe industrielle notée 100/100 sur Yuka : une alternative gourmande et saine aux soupes maison

Oranges et autres agrumes

Poivrons, surtout les jaunes

Brocolis et choux de Bruxelles

Fraises et kiwis

Tomates et jus de tomate

En intégrant ces aliments à votre alimentation, non seulement vous boostez votre apport en vitamine C, mais vous enrichissez également votre régime avec d’autres nutriments essentiels, contribuant ainsi à une meilleure santé globale et à un bien-être quotidien.