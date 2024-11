Les secrets d’un gratin de navets au jambon parfait : une recette simple et délicieuse pour régaler toute la famille

à la découverte des ingrédients clés #

Pour cette recette, vous aurez besoin de 800 g de navets frais, 200 g de jambon, de préférence blanc ou fumé pour plus de saveur, et 200 ml de crème fraîche épaisse pour la texture onctueuse.

Le fromage râpé joue également un rôle crucial. Choisissez entre l’emmental ou le comté, environ 100 g, pour une couche supérieure irrésistiblement dorée et croustillante. N’oubliez pas l’ail, le sel, le poivre et une touche de muscade pour relever le goût de votre plat.

étapes simples pour une préparation réussie #

La préparation de ce gratin commence par le préchauffage de votre four à 180°C. Puis, épluchez et tranchez les navets en rondelles fines, un détail qui influence la texture finale du plat. Le jambon, lui, sera coupé en petits morceaux pour s’intégrer parfaitement entre les couches de navets.

Frottez un plat à gratin avec une gousse d’ail pour infuser subtilement le plat, puis commencez le montage du gratin en alternant couches de navets et de jambon. Mélangez la crème fraîche avec les assaisonnements et versez sur le tout, avant de saupoudrer de fromage râpé. Enfin, enfournez pour 40 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré et les navets tendres.

Un petit plus pour les gourmets #

Pour ceux qui souhaitent ajouter une texture supplémentaire à leur gratin, intégrer des pommes de terre peut être une excellente idée. Cette petite astuce permet de varier les saveurs et d’apporter une consistance plus riche au plat.

Assurez-vous de choisir des pommes de terre qui tiennent bien à la cuisson et de les couper en fines tranches pour qu’elles cuisent uniformément avec les navets. Ce simple ajout transformera votre gratin en un plat encore plus complet et satisfaisant.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Degré de difficulté : très facile

Coût : bon marché

Ce gratin de navets au jambon est plus qu’une simple recette, c’est une invitation à redécouvrir des saveurs traditionnelles dans un plat réconfortant. Que ce soit pour un repas en famille ou un dîner entre amis, il promet de laisser une impression mémorable à vos convives. Bon appétit !

